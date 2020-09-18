Слепая-2: смотреть онлайн 5 серию (эфир от 18.09.2020)

18 сентября 2020 00:05 Александр Кива
Слепая-2: смотреть онлайн 5 серию (эфир от 18.09.2020)
Слепая-2: смотреть онлайн 5 серию (эфир от 18.09.2020)
пресс-служба

18 сентября на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA зрители увидят 5 серию мистического сериала Слепая-2.

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Смотрите в 5 серии сериала Слепая-2:

Смотрите онлайн в мистическом сериале Слепая 2 сезон 5 серия от 18.09.2020, стоит ли волноваться, если твой ребенок придумывает себе воображаемого друга? И что делать, когда этот друг оказывается вполне настоящим и живым? Валентина со Стасом живут в прекрасном браке и воспитывают дочь Женю. У девочки слабое здоровье, поэтому она учится дома, а когда родители на работе, с ней сидит бабушка. Этого ребенка они ждали особенно сильно, поэтому боятся ее потерять. Ранее у Валентины со Стасом уже был первенец Алеша, но ребенок не прожил и недели.

В 5 серии сериала Слепая 2020 окажется, что теперь мальчик приходит к своей сестре. Девочка ежедневно рассказывает о друге Алеше, что ему нравится и во что они играют. Отец с бабушкой уверены: Женя придумывает друга из-за нехватки социализации, поэтому записывают ее к психологу. Но мать видит в этом другую, сверхъестественную причину.

После встречи со знахаркой женщина проведет обряды и будет искать ответы в прошлом мужа. Угрожает ли воображаемый друг ее дочери? И почему этот мальчик нуждается в помощи?

5 серию сериала Слепая-2 смотрите в 16:30–18:30 на канале СТБ и совсем скоро — онлайн на нашем сайте TV.UA.

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