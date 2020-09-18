Слепая-2: смотреть онлайн 6 серию (эфир от 18.09.2020)

18 сентября 2020 00:15 Александр Кива
Слепая-2: смотреть онлайн 6 серию (эфир от 18.09.2020)
Слепая-2: смотреть онлайн 6 серию (эфир от 18.09.2020)
пресс-служба

18 сентября на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA зрители увидят 6 серию мистического сериала Слепая-2.

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Смотрите в 6 серии сериала Слепая-2:

Смотрите онлайн Слепая 2 сезон 6 серия от 18.09.2020. В мистическом сериале знахарка будет помогать молодой Яне. Их автомобиль попал в аварию, когда женщина везла дочку в школу. В ДТП погибла 8-летняя Ева, а мама получила серьезную травму позвоночника.

Сердце Яны разрывается от боли: из-за нее умер их с мужем единственный ребенок и по неутешительным выводам врача она останется инвалидом. Смысла жить дальше и тянуть за собой вниз любимого мужчину женщина не видит.

Возможно, в сериале Слепая 2020 серия 6 бабушка Люба даст надежду на выздоровление? С таким мнением Яна и пошла к знахарке. Однако в своих видениях она увидит гораздо больше. Ложные результаты за деньги, предательство от близкого человека и проклятие. Слова бабушки ужаснут – причиной смерти ребенка стал обычный серебряный браслет Яны! Но как? И почему нельзя давать детям носить свои украшения? 

6 серию сериала Слепая-2 смотрите в 16:30–18:30 на канале СТБ и совсем скоро — онлайн на нашем сайте TV.UA.

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