Слепая-2: смотреть онлайн 8 серию (эфир от 18.09.2020)

18 сентября на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA зрители увидят 8 серию мистического сериала Слепая-2.

Смотрите в 8 серии сериала Слепая-2:

Как обычные ножницы могут свести человека с ума? Смотрите онлайн Слепая 2 сезон 8 серия от 18.09.2020, чтобы узнать, почему нельзя дарить ножницы, и что делать, если они упали.

Олеся – портниха, работает в ателье несколько лет, но уже имеет постоянных клиентов и неплохой заработок. Работу она любила, пока все вещи клиентов не стал кто-то резать. Каждая одежда превращалась в клочья, за что девушке приходилось возмещать деньги. Но это было только начало. В 8 серии сериала Слепая 2020 по словам бабушки Любы Олесе грозит смертельная опасность. Ее фото режут пополам, дарят ножницы с поминальной лентой и букет с четным количеством цветов. Беда уже совсем близко, и поэтому девушка обратилась за помощью к знахарке. Неужели кто-то из клиентов портнихи желает ей смерти из-за плохо выполненной работы?

8 серию сериала Слепая-2 смотрите в 16:30–18:30 на канале СТБ и совсем скоро — онлайн на нашем сайте TV.UA.