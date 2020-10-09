Слепая-2: смотреть онлайн 16 серию (эфир от 09.10.2020)

9 октября 2020 11:45 Александр Кива
Слепая-2: смотреть онлайн 16 серию (эфир от 09.10.2020)
Слепая-2: смотреть онлайн 16 серию (эфир от 09.10.2020)
пресс-служба

9 октября на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA зрители увидят 16 серию мистического сериала Слепая-2.

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Смотрите в 16 серии сериала Слепая-2:

Герой мистического сериала Слепая 2 сезон 16 серия от 09.10.2020 месяц назад женился на любимой девушке Диане, и с этого времени в его жизни началась черная полоса. Спортивная карьера Влада резко пошла вниз, а на теннисном корте у него начались странные приступы – он стал терять над собой контроль и видеть то, чего не было. Последней каплей стал случай, когда вместо соперника напротив себя Влад увидел злого пса и не смог пошевелиться от ужаса. Парень был в отчаянии, ведь врачи не находили никаких расстройств. Поэтому герой сериала СТБ Слепая решил обратиться к провидице. Помогла ли баба Люба парню? В чем была причина несчастий Владислава? И как к этому причастна его жена Диана?

16 серию сериала Слепая-2 смотрите в 16:30–18:30 на канале СТБ и совсем скоро — онлайн на нашем сайте TV.UA.

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