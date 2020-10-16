Слепая-2: смотреть онлайн 18 серию (эфир от 16.10.2020)

16 октября на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA зрители увидят 18 серию мистического сериала Слепая-2.

Смотрите в 18 серии сериала Слепая-2:

Супруги Петр и Наталья последнее время беспрестанно ссорятся. Жена сама на себя не похожа: из хрупкой девушки она превратилась в настоящую стерву. Наталья постоянно спорит с мужем и врет ему. Знахарка в своем видении увидит, что девушка изменяет любимому! И виной тому Петр ... Хотя разлюбила Петра Наталья не по своей воле, и есть шанс на спасение их супружеской жизни. Но что же подтолкнуло жену к измене? Какие злые силы мешают их отношениям?

18 серию сериала Слепая-2 смотрите в 16:30–18:30 на канале СТБ и совсем скоро — онлайн на нашем сайте TV.UA.