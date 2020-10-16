Слепая-2: смотреть онлайн 20 серию (эфир от 16.10.2020)

16 октября на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA зрители увидят 20 серию мистического сериала Слепая-2.

Смотрите в 20 серии сериала Слепая-2:

Чительница младших классов Богдана Левченко последний год жила словно в страшном сне. Сначала без объяснения причин ее бросил жених. Полгода назад, после тяжелой болезни, умерла мать. А недавно в ее квартире стали происходить странные события: вещи исчезают, а потом находятся в неожиданных местах, и техника включается сама собой. В отчаянии девушка решила обратиться к мудрой провидице. Что посоветовала ей баба Люба?

20 серию сериала Слепая-2 смотрите в 16:30–18:30 на канале СТБ и совсем скоро — онлайн на нашем сайте TV.UA.