Слепая-2: смотреть онлайн 20 серию (эфир от 16.10.2020)

16 октября 2020 01:10 Александр Кива
Слепая-2: смотреть онлайн 20 серию (эфир от 16.10.2020)
Слепая-2: смотреть онлайн 20 серию (эфир от 16.10.2020)

16 октября на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA зрители увидят 20 серию мистического сериала Слепая-2.

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Смотрите в 20 серии сериала Слепая-2:

Чительница младших классов Богдана Левченко последний год жила словно в страшном сне. Сначала без объяснения причин ее бросил жених. Полгода назад, после тяжелой болезни, умерла мать. А недавно в ее квартире стали происходить странные события: вещи исчезают, а потом находятся в неожиданных местах, и техника включается сама собой. В отчаянии девушка решила обратиться к мудрой провидице. Что посоветовала ей баба Люба?

20 серию сериала Слепая-2 смотрите в 16:30–18:30 на канале СТБ и совсем скоро — онлайн на нашем сайте TV.UA.

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