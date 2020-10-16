Слепая-2: смотреть онлайн 21 серию (эфир от 16.10.2020)

16 октября на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA зрители увидят 21 серию мистического сериала Слепая-2.

Смотрите в 21 серии сериала Слепая-2:

Во время празднования дня рождения дочери в квартире Дарьи неожиданно упало и разбилось зеркало. Женщина была уверена, что это очень плохой знак, который предвещает беду. У нее уже такое случалось дважды, и после первого раза чуть не умерла дочь, а после второго – от нее ушел муж. Растерянная и напуганная, Дарья решила обратиться к бабушке и попросить у нее совет. Поможет ли ей провидица?

21 серию сериала Слепая-2 смотрите в 16:30–18:30 на канале СТБ и совсем скоро — онлайн на нашем сайте TV.UA.