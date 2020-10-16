Слепая-2: смотреть онлайн 22 серию (эфир от 16.10.2020)

16 октября на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA зрители увидят 22 серию мистического сериала Слепая-2.

Смотрите в 22 серии сериала Слепая-2:

Окажется, что этот человек из видения встречается с крестницей Галины. Девушка с ним очень счастлива и мечтает о свадьбе, хотя мать дочери и против этих отношений. Любимый дочери Сергей старше ее на 20 лет. Но почему мужчина мерещился ей, Галина никак не может понять. Ведь лично они не знакомы. Возможно, девушке грозит опасность от Сергея? И это видение является предупреждением беды?

22 серию сериала Слепая-2 смотрите в 16:30–18:30 на канале СТБ и совсем скоро — онлайн на нашем сайте TV.UA.