Слепая-2: смотреть онлайн 24 серию (эфир от 23.10.2020)
23 октября на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA вышла 24 серию мистического сериала Слепая-2.
Узнайте, как обычная татуировка разрушила жизнь Татьяны.
Тане не везло в отношениях с мужчинами. Ее брак с Юрием был уже третьим, с предыдущими мужчинами девушка расставалась через год после бракосочетания. Приближалась первая годовщина свадьбы Юрия и Татьяны, поэтому ее мама очень волновалась, что все может повториться снова. Чтобы отвести проблемы и защитить дочь в 24 серии Слепой, Виктория решила поехать к бабе Любе. Что сказала женщине мудрая провидица? В чем причина несчастий в семейной жизни Тани? И удастся ли девушке сохранить третий брак?
24 серию сериала Слепая-2 смотрите совсем скоро — онлайн на нашем сайте TV.UA.