Слепая-2: смотреть онлайн 24 серию (эфир от 23.10.2020)

24 октября 2020 15:10 Александр Кива
Слепая-2: смотреть онлайн 24 серию (эфир от 23.10.2020)
Слепая-2: смотреть онлайн 24 серию (эфир от 23.10.2020)
пресс-служба

23 октября на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA вышла 24 серию мистического сериала Слепая-2.

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Смотрите в 24 серии сериала Слепая-2:

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Тане не везло в отношениях с мужчинами. Ее брак с Юрием был уже третьим, с предыдущими мужчинами девушка расставалась через год после бракосочетания. Приближалась первая годовщина свадьбы Юрия и Татьяны, поэтому ее мама очень волновалась, что все может повториться снова. Чтобы отвести проблемы и защитить дочь в 24 серии Слепой, Виктория решила поехать к бабе Любе. Что сказала женщине мудрая провидица? В чем причина несчастий в семейной жизни Тани? И удастся ли девушке сохранить третий брак? 

24 серию сериала Слепая-2 смотрите совсем скоро — онлайн на нашем сайте TV.UA.

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