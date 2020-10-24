Слепая-2: смотреть онлайн 25 серию (эфир от 23.10.2020)

23 октября на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA вышла 25 серию мистического сериала Слепая-2.

Смотрите в 25 серии сериала Слепая-2:

В жизни героини мистического сериала Слепая 2 сезон 25 серия от 23.10.2020 начали происходить странные вещи. Не прошел и месяц, как Рита и Максим поженились. После свадьбы каждую ночь женщина приходит в себя в тот момент, когда замахивается ножом на спящего мужа. Рита была в отчаянии, ведь боялась навредить мужу. Чтобы узнать, что с ней происходит, в 25 серии Слепой она поехала за советом к бабе Любе.

Провидица сразу почувствовала, что нож в руки Рите вкладывает женщина, которая носит длинную русую косу. Чтобы прекратить эти ночные кошмары, нужно найти злоумышленницу и принести ее личную вещь. Удалось ли Маргарите выполнить просьбу слепой и уберечь мужа от опасности?

25 серию сериала Слепая-2 смотрите совсем скоро — онлайн на нашем сайте TV.UA.