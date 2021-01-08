Слепая-2: смотреть онлайн 56 серию (эфир от 18.12.2020)

18 декабря на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA вышла 56 серию мистического сериала Слепая-2.

Смотрите в 56 серии сериала Слепая-2:

Юлия и Алексей уже два года жили в счастливом браке. Супруги мечтали о ребенке, однако Юлия никак не могла забеременеть. Однажды ночью женщине приснился страшный сон про младенца и она очень испугалась. Героиня решила обратиться к провидице и выяснить, что означало сновидение и почему они с мужем не могут иметь детей.

Слепая в 56 серии ошеломила Юлию. Невозможность забеременеть – наказание за ошибки в прошлом. Что бабушка имела в виду?

56 серию сериала Слепая-2 смотрите скоро — онлайн на нашем сайте TV.UA.