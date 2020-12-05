Слепая-2: смотреть онлайн 43 серию (эфир от 27.11.2020)
27 ноября на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA вышла 43 серию мистического сериала Слепая-2.
Героиня мистического сериала Слепая 2 сезон 43 серия от 27.11.2020 уже полгода встречалась с новым мужчиной Владом. В их отношениях все складывалось хорошо, но в последнее время Лариса стала замечать резкие изменения настроения и поведения любимого. С милого и приветливого он мгновенно превращался в чужого и грубого. Очень обеспокоена женщина приехала за советом к бабе Любе. Слепая в 43 серии почувствовала, что кто-то пытается розлучиты Ларису и Влада. На какую-то личную вещь мужчины наложено сильное заклятие, которое и изменяет его поведение. Если не найти заколдованную вещь и того, кто наложил его, то влюбленные разойдутся. Удалось ли героини отыскать обидчика?
43 серию сериала Слепая-2 смотрите скоро — онлайн на нашем сайте TV.UA.