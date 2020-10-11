Другая жизнь с Жанной Бадоевой - Дели: смотреть 19 выпуск онлайн (эфир от 18.10.2020)
11 октября 2020 13:36
Другая жизнь с Жанной Бадоевой: смотреть 19 выпуск онлайн (эфир от 18.10.2020)
пресс-служба
18 октября на телеканале Интер и на нашем сайте TV.UA вышел 19 выпуск программы Другая жизнь с Жанной Бадоевой, посвященный Дели.
Другая жизнь: В болливудских фильмах, которые были очень популярны в свое время, зрители с восторгом следили за красочной жизнью людей в Индии, полной страсти, любви, слез и зажигательных танцев. Чтобы разобраться, как на самом деле здесь живут местные телеведущая Жанна Бадоева отправилась в один из самых крупных городов страны – в Дели. Почему в Индии строго запрещено сообщать родителям пол их будущего ребенка до родов? Как относятся молодые люди к традиции женитьбы по договоренности семей? Возможно ли здесь найти себе половинку без участия мамы и папы? И правда ли, что в Индии люди никогда не говорят «нет»
Новый выпуск программы Другая жизнь с Жанной Бадоевой смотрите 18 октября в 10:00 на Интере и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.