Другая жизнь с Жанной Бадоевой - Люксембург: смотреть 20 выпуск онлайн (эфир от 18.10.2020)

11 октября 2020 13:40 Александр Кива
Другая жизнь с Жанной Бадоевой - Люксембург: смотреть 20 выпуск онлайн (эфир от 18.10.2020)
Другая жизнь с Жанной Бадоевой: смотреть 20 выпуск онлайн (эфир от 18.10.2020)
пресс-служба

18 октября на телеканале Интер и на нашем сайте TV.UA вышел 20 выпуск программы Другая жизнь с Жанной Бадоевой, посвященный Люксембургу.

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Смотрите в новом выпуске проекта Другая жизнь: Известная телеведущая Жанна Бадоева будет знакомить телезрителей с жизнью людей в Люксембурге – крошечной европейской стране, которая ютится между Бельгией, Францией и Германией. Даже в люксембургских офисах большинство сотрудников – из соседних государств: они каждый день приезжают сюда на работу. Да и государственных языка здесь три – помимо люксембургского, еще французский и немецкий. Кстати, в Люксембурге платят стипендии не только студентам, но и школьникам! Неудивительно, что в этой стране считается нормальным оставаться в классе на второй год, если не очень хорошо усвоил какой-то из предметов, причем здесь даже можно встретить первоклассника старше 20 лет! А вот университет в Люксембурге – всего один на всю страну, но поступить в него несложно даже иностранцам. Еще больше об особенностях жизни в Люксембурге смотрите в «Другой жизни».   

Новый выпуск программы Другая жизнь с Жанной Бадоевой смотрите 18 октября в 11:00 на Интере и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

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