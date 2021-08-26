Затерянный мир: Феномен Антониевых пещер — смотреть выпуск онлайн от 26.08.2021

26 августа в 16:45 на канале 2+2 - спецвыпуск проекта Затерянный мир, приуроченный к 30-летию Независимости. Новый выпуск проекта Затерянный мир смотрите онлайн на tv.ua.

Смотрите в новом выпуске проекта Затерянный мир

Ведущий Геннадий Попенко расскажет об уникальных пещерах Чернигова с тысячелетней историей, куда ежегодно приезжает около 250 тысяч туристов, чтобы побывать в уникальном месте с невероятной энергетикой. Именно здесь когда-то обнаружили странные аномалии, которые скрыты от всего мира дубами-великанами и высокими склонами Болдиных гор.

Команда проекта Затерянный мир побывала в Антониевых пещерах и попробовала понять, почему подземный комплекс называют «гигантской батарейкой». Правда ли, что в этих пещерах живут приведения? Почему на фотографиях в подземельях появляются энергетические шары, а кости монахов начинают светиться?

А также вы узнаете о гигантском некрополе, который расположен возле пещер. В одном из курганов археологи обнаружили необычное захоронение, возможно, это могила самого Ильи Муромца.

Новый выпуск программы Затерянный мир смотрите 26.08.2021 в 16:45 на канале 2+2 и после эфира онлайн на tv.ua.