Затерянный мир: Феномен Антониевых пещер — смотреть выпуск онлайн от 26.08.2021

26 августа 2021 16:55 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

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Затерянный мир: Феномен Антониевых пещер — смотреть выпуск онлайн от 26.08.2021
Затерянный мир: Феномен Антониевых пещер — смотреть выпуск онлайн от 26.08.2021
пресс-служба

26 августа в 16:45 на канале 2+2 - спецвыпуск проекта Затерянный мир, приуроченный к 30-летию Независимости. Новый выпуск проекта Затерянный мир смотрите онлайн на tv.ua.

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Смотрите в новом выпуске проекта Затерянный мир:

Ведущий Геннадий Попенко расскажет об уникальных пещерах Чернигова с тысячелетней историей, куда ежегодно приезжает около 250 тысяч туристов, чтобы побывать в уникальном месте с невероятной энергетикой. Именно здесь когда-то обнаружили странные аномалии, которые скрыты от всего мира дубами-великанами и высокими склонами Болдиных гор.

Команда проекта Затерянный мир побывала в Антониевых пещерах и попробовала понять, почему подземный комплекс называют «гигантской батарейкой». Правда ли, что в этих пещерах живут приведения? Почему на фотографиях в подземельях появляются энергетические шары, а кости монахов начинают светиться?

А также вы узнаете о гигантском некрополе, который расположен возле пещер. В одном из курганов археологи обнаружили необычное захоронение, возможно, это могила самого Ильи Муромца.   

Новый выпуск программы Затерянный мир смотрите 26.08.2021 в 16:45 на канале 2+2 и после эфира онлайн на tv.ua.

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