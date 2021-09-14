Затерянный мир: Весь мир — Китай — смотреть выпуск онлайн от 13.09.2021

14 сентября 2021 13:45 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

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Затерянный мир: Весь мир — Китай — смотреть выпуск онлайн от 13.09.2021

13 сентября в 16:55 на канале 2+2 вышел новый выпуск проекта Затерянный мир. Новый эпизод программы Затерянный мир 2021 смотрите онлайн на tv.ua.

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Смотрите в новом выпуске проекта Затерянный мир:

Ведущий Андрей Дебрин раскроет секреты развития Китая — второй экономики мира. И расскажет, почему в стране еще десять лет назад на науку выделяли 100 миллиардов долларов, а теперь — в пять раз больше. Также авторы программы расскажут, как китайцам удается преуспевать в космосе, медицине, инфраструктуре и бизнесе.

Вы узнаете, как Китаю удалось избежать падения экономики через COVID-19 и получить прирост ВВП. Эксперты даже прогнозируют, что пандемия даст фору Китаю и он обгонит экономику США уже в 2028 году, и станет лидером на рынке.

Новый выпуск программы Затерянный мир от 13.09.2021 смотрите онлайн на tv.ua.

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