Затерянный мир: Нация рекордов — смотреть выпуск онлайн от 15.09.2021
15 сентября в 16:55 на канале 2+2 выйдет новый выпуск проекта Затерянный мир. Новый эпизод программы Затерянный мир 2021 смотрите после эфира онлайн на tv.ua.
Ведущий Максим Сухенко расскажет об украинских рекордсменах, чьи достижения поразили мир. Вы узнаете фантастическую историю Олега Тягнизуба, который зубами протянул судно в 614 тонн и попал в Книгу рекордов Гиннесса.
Также авторы программы расскажут об Ольге Лящук — самой сильной женщине планеты и единственной украинке, вошедшей в Книгу Рекордов Гиннесса. Она откроет секрет, как ей удается поднимать вес в 300 килограмм.
Кроме того, Вас познакомят с Алексеем Гуцуляком, которого называют «снежным человеком» за то, что он не боится холода. Ему принадлежат 5 мировых рекордов — он проплывал большие дистанции под льдом.
Новый выпуск программы Затерянный мир от 15.09.2021 смотрите онлайн после эфира на tv.ua.