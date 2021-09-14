Затерянный мир: Нация рекордов — смотреть выпуск онлайн от 15.09.2021

15 сентября в 16:55 на канале 2+2 выйдет новый выпуск проекта Затерянный мир. Новый эпизод программы Затерянный мир 2021 смотрите после эфира онлайн на tv.ua.

Смотрите в новом выпуске проекта Затерянный мир

Ведущий Максим Сухенко расскажет об украинских рекордсменах, чьи достижения поразили мир. Вы узнаете фантастическую историю Олега Тягнизуба, который зубами протянул судно в 614 тонн и попал в Книгу рекордов Гиннесса.

Также авторы программы расскажут об Ольге Лящук — самой сильной женщине планеты и единственной украинке, вошедшей в Книгу Рекордов Гиннесса. Она откроет секрет, как ей удается поднимать вес в 300 килограмм.

Кроме того, Вас познакомят с Алексеем Гуцуляком, которого называют «снежным человеком» за то, что он не боится холода. Ему принадлежат 5 мировых рекордов — он проплывал большие дистанции под льдом.

Новый выпуск программы Затерянный мир от 15.09.2021 смотрите онлайн после эфира на tv.ua.