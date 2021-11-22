Затерянный мир: День Книги рекордов Гиннесса — смотреть выпуск онлайн от 16.11.2021

22 ноября 2021 10:45 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

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Затерянный мир: День Книги рекордов Гиннесса — смотреть выпуск онлайн от 16.11.2021
Затерянный мир: День Книги рекордов Гиннесса — смотреть выпуск онлайн от 16.11.2021
пресс-служба канала 2+2

16 ноября в 16:55 на канале 2+2 вышел новый выпуск проекта Затерянный мир. Новый эпизод программы Затерянный мир 2021 смотрите онлайн на tv.ua.

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Смотрите в новом выпуске проекта Затерянный мир:

Ведущий программы Максим Сухенко расскажет, кто такой Гиннес, что мотивирует людей совершать подвиги и зачем авантюристы-рекордсмены испытывают свое тело на прочность.

Зрители узнают, кто 11 лет путешествовал без остановки, кому из украинцев удалось вернуться из отпуска рекордсменом, стоит ли ждать восстание машин, и кто превращает роботов в супероружие. 

В новом выпуске проекта — самые интересные и малоизвестные факты про уникальный справочник, который по популярности уступает только Библии и Корану.

Новый выпуск программы Затерянный мир от 16.11.2021 смотрите онлайн на tv.ua.

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