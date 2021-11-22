Затерянный мир: День Книги рекордов Гиннесса — смотреть выпуск онлайн от 16.11.2021

16 ноября в 16:55 на канале 2+2 вышел новый выпуск проекта Затерянный мир. Новый эпизод программы Затерянный мир 2021 смотрите онлайн на tv.ua.

Смотрите в новом выпуске проекта Затерянный мир

Ведущий программы Максим Сухенко расскажет, кто такой Гиннес, что мотивирует людей совершать подвиги и зачем авантюристы-рекордсмены испытывают свое тело на прочность.

Зрители узнают, кто 11 лет путешествовал без остановки, кому из украинцев удалось вернуться из отпуска рекордсменом, стоит ли ждать восстание машин, и кто превращает роботов в супероружие.

В новом выпуске проекта — самые интересные и малоизвестные факты про уникальный справочник, который по популярности уступает только Библии и Корану.

Новый выпуск программы Затерянный мир от 16.11.2021 смотрите онлайн на tv.ua.