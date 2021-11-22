Затерянный мир: День Книги рекордов Гиннесса — смотреть выпуск онлайн от 16.11.2021
16 ноября в 16:55 на канале 2+2 вышел новый выпуск проекта Затерянный мир. Новый эпизод программы Затерянный мир 2021 смотрите онлайн на tv.ua.
Ведущий программы Максим Сухенко расскажет, кто такой Гиннес, что мотивирует людей совершать подвиги и зачем авантюристы-рекордсмены испытывают свое тело на прочность.
Зрители узнают, кто 11 лет путешествовал без остановки, кому из украинцев удалось вернуться из отпуска рекордсменом, стоит ли ждать восстание машин, и кто превращает роботов в супероружие.
В новом выпуске проекта — самые интересные и малоизвестные факты про уникальный справочник, который по популярности уступает только Библии и Корану.
Новый выпуск программы Затерянный мир от 16.11.2021 смотрите онлайн на tv.ua.