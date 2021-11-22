Затерянный мир: «Пиковый туз» Саддам Хусейн — смотреть выпуск онлайн от 17.11.2021

22 ноября 2021 11:45 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

Все статьи автора...

Затерянный мир: «Пиковый туз» Саддам Хусейн — смотреть выпуск онлайн от 17.11.2021
Затерянный мир: «Пиковый туз» Саддам Хусейн — смотреть выпуск онлайн от 17.11.2021
пресс-служба канала 2+2

17 ноября в 16:55 на канале 2+2 вышел новый выпуск проекта Затерянный мир. Новый эпизод программы Затерянный мир 2021 смотрите онлайн на tv.ua.

Читайте такжеГеннадий Попенко: Мне очень интересно быть частью "Затерянного мира"
Смотрите в новом выпуске проекта Затерянный мир:

История самого жестокого диктатора Ближнего Востока, который хотел создать арабскую супердержаву, но боялся собственной тени. Как паранойя предательства привела к огромному количеству смертей, и почему тот, кто воздвигал Мечети и писал Коран кровью, травил свой же народ химическим оружием.

Ведущий программы Максим Сухенко раскроет секреты жизни Саддама Хусейна, бывшего президента Ирака, которого за геноцид против собственного народа приговорили к самой позорной казни — повешению.

Новый выпуск программы Затерянный мир от 17.11.2021 смотрите онлайн на tv.ua.

Читайте TV.ua в Google.News

Облако тегов

сериалы видео Затерянный мир

Материалы по теме

Родная мачеха: на СТБ - премьера сериала с Ольгой Арнтгольц
Анонсы на ТВ

Родная мачеха: на СТБ - премьера сериала с Ольгой Арнтгольц
Затерянный мир: Разрушительная магия — смотреть выпуск онлайн от 18.11.2021
Телешоу

Затерянный мир: Разрушительная магия — смотреть выпуск онлайн от 18.11.2021
За что Фагот ненавидит Фоззи и почему не хочет узаконить отношения со своей девушкой
Новости

За что Фагот ненавидит Фоззи и почему не хочет узаконить отношения со своей девушкойЭксклюзив
Таємниці ДНК 4 сезон: смотреть онлайн 12 выпуск (эфир от 14.11.2021)
Телешоу

Таємниці ДНК 4 сезон: смотреть онлайн 12 выпуск (эфир от 14.11.2021)

Популярное на сайте

Названа группа крови с самым сильным иммунитетом: природа наделила вас суперсилой

Названа группа крови с самым сильным иммунитетом: природа наделила вас суперсилой
Рождаются гении: ученые назвали самую интеллектуальную группу крови

Рождаются гении: ученые назвали самую интеллектуальную группу крови
Самый опасный вид секса: медики рассказали, чего стоит опасаться

Самый опасный вид секса: медики рассказали, чего стоит опасаться
Гром среди ясного неба: смотреть 10 серию онлайн (эфир от 15.11.2021)

Гром среди ясного неба: смотреть 10 серию онлайн (эфир от 15.11.2021)

Популярное видео

Гром среди ясного неба: смотреть 10 серию онлайн (эфир от 15.11.2021)

Гром среди ясного неба: смотреть 10 серию онлайн (эфир от 15.11.2021)
Гром среди ясного неба: смотреть 13 серию онлайн (эфир от 17.11.2021)

Гром среди ясного неба: смотреть 13 серию онлайн (эфир от 17.11.2021)
Гром среди ясного неба: смотреть 15 серию онлайн (эфир от 18.11.2021)

Гром среди ясного неба: смотреть 15 серию онлайн (эфир от 18.11.2021)
Гром среди ясного неба: смотреть 12 серию онлайн (эфир от 15.11.2021)

Гром среди ясного неба: смотреть 12 серию онлайн (эфир от 15.11.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK