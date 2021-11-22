Затерянный мир: «Пиковый туз» Саддам Хусейн — смотреть выпуск онлайн от 17.11.2021
17 ноября в 16:55 на канале 2+2 вышел новый выпуск проекта Затерянный мир. Новый эпизод программы Затерянный мир 2021 смотрите онлайн на tv.ua.
История самого жестокого диктатора Ближнего Востока, который хотел создать арабскую супердержаву, но боялся собственной тени. Как паранойя предательства привела к огромному количеству смертей, и почему тот, кто воздвигал Мечети и писал Коран кровью, травил свой же народ химическим оружием.
Ведущий программы Максим Сухенко раскроет секреты жизни Саддама Хусейна, бывшего президента Ирака, которого за геноцид против собственного народа приговорили к самой позорной казни — повешению.
Новый выпуск программы Затерянный мир от 17.11.2021 смотрите онлайн на tv.ua.