Затерянный мир: «Пиковый туз» Саддам Хусейн — смотреть выпуск онлайн от 17.11.2021

17 ноября в 16:55 на канале 2+2 вышел новый выпуск проекта Затерянный мир. Новый эпизод программы Затерянный мир 2021 смотрите онлайн на tv.ua.

Смотрите в новом выпуске проекта Затерянный мир

История самого жестокого диктатора Ближнего Востока, который хотел создать арабскую супердержаву, но боялся собственной тени. Как паранойя предательства привела к огромному количеству смертей, и почему тот, кто воздвигал Мечети и писал Коран кровью, травил свой же народ химическим оружием.

Ведущий программы Максим Сухенко раскроет секреты жизни Саддама Хусейна, бывшего президента Ирака, которого за геноцид против собственного народа приговорили к самой позорной казни — повешению.

Новый выпуск программы Затерянный мир от 17.11.2021 смотрите онлайн на tv.ua.