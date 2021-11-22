Затерянный мир: Разрушительная магия — смотреть выпуск онлайн от 18.11.2021

18 ноября в 16:55 на канале 2+2 вышел новый выпуск проекта Затерянный мир. Новый эпизод программы Затерянный мир 2021 смотрите онлайн на tv.ua.

Смотрите в новом выпуске проекта Затерянный мир

Ведущий Геннадий Попенко расскажет, как маги и шаманы причастны к природным аномалиям, связана ли магия со стихийными бедствиями, и можно ли остановить торнадо, землетрясения и лесные пожары сверхсилой.

Почему десять лет назад Украину накрыла волна природных катастроф и из-за чего граждане США так часто страдают от ураганов — удивительные факты о нашем и потустороннем мире в новом эпизоде проекта.

Новый выпуск программы Затерянный мир от 18.11.2021 смотрите онлайн на tv.ua.