Затерянный мир: Разрушительная магия — смотреть выпуск онлайн от 18.11.2021

22 ноября 2021 12:45 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

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Затерянный мир: Разрушительная магия — смотреть выпуск онлайн от 18.11.2021
Затерянный мир: Разрушительная магия — смотреть выпуск онлайн от 18.11.2021
пресс-служба канала 2+2

18 ноября в 16:55 на канале 2+2 вышел новый выпуск проекта Затерянный мир. Новый эпизод программы Затерянный мир 2021 смотрите онлайн на tv.ua.

Читайте такжеГеннадий Попенко: Мне очень интересно быть частью "Затерянного мира"
Смотрите в новом выпуске проекта Затерянный мир:

Ведущий Геннадий Попенко расскажет, как маги и шаманы причастны к природным аномалиям, связана ли магия со стихийными бедствиями, и можно ли остановить торнадо, землетрясения и лесные пожары сверхсилой.

Почему десять лет назад Украину накрыла волна природных катастроф и из-за чего граждане США так часто страдают от ураганов — удивительные факты о нашем и потустороннем мире в новом эпизоде проекта.

Новый выпуск программы Затерянный мир от 18.11.2021 смотрите онлайн на tv.ua.

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