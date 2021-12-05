Таємниці ДНК 4 сезон: смотреть онлайн 14 выпуск (эфир от 28.11.2021)

5 декабря 2021 10:30 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

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Таємниці ДНК 4 сезон: смотреть онлайн 14 выпуск (эфир от 28.11.2021)
Таємниці ДНК 4 сезон: смотреть онлайн 14 выпуск (эфир от 28.11.2021)
пресс-служба канала СТБ

28 ноября на СТБ вышел 14 выпуск 4 сезона ток-шоу Таємниці ДНК. 14 выпуск 4 сезона ток-шоу Таємниці ДНК смотрите онлайн на нашем сайте tv.ua.

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Смотрите в 14 выпуске ток-шоу Таємниці ДНК 3 сезон

Павел и Вера давно расстались, но за свои недолгие отношения успели завести сына Андрюшу. Мужчина почти сразу после новости о беременности девушки начал подозревать, что ребенок не от него. Вера отказалась давать Андрею фамилию Павла и не согласилась на генетический тест, и это еще больше убедило главного героя Тайны ДНК в его правоте.

14 выпуск 4 сезона ток-шоу Таємниці ДНК от 28.11.2021 смотрите онлайн на нашем сайте tv.ua.\

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