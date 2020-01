Куда пойти в Киеве 11–12 января 2020 (афиша)

Всем, кто решил послепраздничные выходные провести вне дома, рекомендуем посетить одно или несколько мероприятий из нашей подборки.

Концерты, спектакли, экскурсии и множество активностей на ВДНГ – есть из чего выбрать.

Зимова Країна на ВДНГ

● Где: станция метро «Выставочный центр»

● Когда: 10–12 января 2020 г., с 10:00 до 21:00 (касса закрывается в 20:15)

● Сколько: вход на территорию парка свободный, развлечения на локациях – от 100 до 280 грн Купить билеты.

Развлечения в любимом парке-фестивале продолжаются и после новогодних праздников – «Зимова Країна на ВДНГ» будет радовать гостей разнообразными активностями еще полтора месяца, до 1 марта 2020 года. Организаторы очень старались и подготовили для пятого сезона массу возможностей весело провести время – это и каток, и тюбинговые горки, и парк ледовых скульптур, и рождественская ярмарка, и контактный зоопарк с фермой бабочек, а также интересные спектакли, выставки, экскурсии, как на свежем воздухе, так и в павильонах.

Рождественская Фабрика Желаний

● Где: ВДНГ, станция метро «Выставочный центр»

● Когда: 10–12 января 2020 г., 10:00

● Сколько: 200 грн Купить билеты.

Все, кто еще не подарил своим малышам экскурсию в живописный городок, где есть целое предприятие – фабрика елочных украшений, советуем поспешить, ведь одна из самых любимых локаций на ВДНГ работает только до 19 января. Местные жители, эльфы, будут стараться выполнить желания гостей, а еще устроят захватывающую интерактивную игру – проведут по всем цехам фабрики, познакомят с процессом изготовления игрушек и поделятся рецептом исполнения желаний. Дети изготовят елочные шары своими руками, а также смогут вместе с родителями выпить кофе со сладостями на местной ярмарке и купить домой игрушек.

Вселенная тела – Body Worlds

● Где: ВДНГ, станция метро «Выставочный центр»

● Когда: 10 января 2020 г., 9:00-20:00 (касса до 19:00); 11–12 января 2020 г., 10:00-21:00 (касса до 20:00)

●Сколько: 350–400 грн Купить билеты.

Также до 19 января будет работать знаменитая на весь мир выставка «Вселенная тела» немецкого анатома Гунтера фон Хагенса, изобретателя особого метода бальзамирования – пластинации, при котором вода и липиды в биологических тканях заменяются синтетическими полимерами и смолами. Сохраненные таким образом настоящие человеческие тела демонстрируются публике уже почти 25 лет, причем экспозиция постоянно пополняется. Несмотря на неоднозначные отзывы, Body Worlds по-прежнему вызывает живейший интерес у зрителей, заставляя задуматься об изменениях, происходящими с нашим телом в течение жизни, и о способах сохранить здоровье как можно дольше.

Рождество с бандурой

●Где: Дом актера

● Когда: 10 января 2020 г., 19:00

● Сколько: 150–350 грн Купить билеты.

Выдающиеся бандуристы Роман Грынькив и Лариса Дедюх активно популяризируют украинскую культуру, гастролируя по всему миру. А в период новогодних праздников артисты уже традиционно устраивают душевный музыкальный вечер в Киеве для поклонников неповторимого звучания нашего народного инструмента.

В программе «Рождество с бандурой» прозвучат лучшие фольклорные композиции, колядки, романсы и песни украинских композиторов, а также инструментальная музыка Романа Грынькива. Ведущей и вокалисткой будет Анжелика Рудницкая. Концерт прекрасно дополнит праздничный период аутентичным колоритом, виртуозным исполнением и хорошим настроением.

Лючия, тайна падающих звезд

● Где: центр семейного досуга Teleport360, ВДНГ, павильон 10

● Когда: 10, 11, 12 января 2020 г., 14:00, 16:00

● Сколько: 120 грн Купить билеты.

Забавная троица – колибри по имени Лючия, пингвин Джеймс и белый медведь Потап – отправляются в далекое путешествие на космическом корабле «Полярис», чтобы разрешить интригующую задачку: что это за непонятные светящиеся камни падают с ночного неба? Друзьям придется постараться – изучить северное сияние, Луну, пояс астероидов и комету, чтобы узнать их происхождение. Ну и наконец найти ответ на вопрос, кто же бросает таинственные камни на Землю из космоса.

Мультфильм идет на украинском и английском языках, длительность: 31 минута.

Женщина былых времен

● Где: Национальный академический театр русской драмы имени Леси Украинки

● Когда: 10 января 2020 г., 20:00

● Сколько: 80 грн Купить билеты.

Спектакль по пьесе Роланда Шиммельпфеннига, в прошлом независимого журналиста, а ныне выдающегося немецкого драматурга и постоянного автора Драматического театра в Гамбурге. Своеобразный любовный треугольник — счастливые супруги Франк и Клаудиа, женатые 20 лет и вырастившие сына Анди, и невесть откуда взявшаяся бывшая подружка Франка Роми, которая вдруг решила напомнить ему об обещании быть с ней вечно, данном 24 года назад.

Драма на одно действие, продолжительность 1 час и 20 минут.

Экскурсия «Киевские замки»

● Где: метро «Университет»

● Когда: 11 января 2020 г., 14:00

● Сколько: 150 грн Купить билеты.

Кто бы мог подумать, что в Киеве столько замков! А ведь в ХІХ столетии город активно застраивали красивейшими особняками по проектам именитых архитекторов.

Маршрут пешеходной экскурсии «Киевские замки» проходит по малоизвестным замкам, которые таят в себе много интересного. Это и романо-готический замок по улице Гончара, 60, построенный в 1908 году на средства профессора-невролога Михаила Лапинского, и усадьба барона Рудольфа Штейнгеля в неоготическом стиле, возведенная в 1879 году (нынешний Институт травматологии и ортопедии), и замок Кощея Бессмертного, или Дом с кошками в стиле модерн с элементами готики (построен в 1909 году на улице Гоголевской, 23), и дом «Ролит» (кооператив «Робітник літератури») для деятелей искусства – творение украинского архитектора и живописца Василия Кричевского, и здание клиники доктора Маковского в стиле модерн по улице Гончара, построенное по проекту архитектора Игнация Ледуховского, и многие другие.

Гарри Поттер и тайны Хогвартса

● Где: Международный центр культуры и искусств

● Когда: 11 января, 16:00, 19:00

● Сколько: 140–680 грн Купить билеты.

Уже ставшая легендарной история маленького волшебника Гарри Поттера, которая понравится и детям, и взрослым. Смешные диалоги и забавные характеры персонажей, яркая актерская игра и прекрасные декорации, оригинальная музыка и песни, специально написанные для этой постановки, подарят зрителям необыкновенную атмосферу сказки, в которую иногда так хочется поверить всем нам.

Театр «Киев Модерн-балет» Раду Поклитару. Спектакль «Щелкунчик»

● Где: Международный центр культуры и искусств

● Когда: 12 января 2020 г., 19:00

● Сколько: 120–350 грн Купить билеты.

Украинский театр современной хореографии «Киев Модерн-балет», созданный в 2006 году, поставил 16 одноактных и 5 полнометражных балетных представлений, с которыми успешно гастролировал во многих городах Украины и по всему миру. Коллектив получил 5 престижных премий «Киевская пектораль». Спектакль «Щелкунчик» по мотивам сказки Эрнеста Теодора Амадея Гофмана уже много лет с неизменным аншлагом идет на всех сценах и продолжает очаровывать зрителей от мала до велика.

«Король Лев» в исполнении госпел-хора

● Где: Caribbean Club

● Когда: 12 января 2020 г., 14:00, 19:00

● Сколько: 190–490 грн Купить билеты.

Музыкальный стиль госпел зародился в методистских церквях США в конце XIX века как смесь народных мелодий и христианских гимнов. Позже на госпел сильно повлияли джазовые ритмы, а после исполнения произведений этого жанра знаменитыми певицами Махалией Джексон и Аретой Франклин госпел стали называть предшественником современного рока. В наше время христианские напевы можно услышать даже в альбомах хип-хоперов и R'n'B-музыкантов.

Афро-украинский коллектив Gospel Company UA GCU, в который входят 11 талантливых музыкантов из Нигерии, Мозамбика, Анголы и Украины, основан в 2016 году харизматичным Аняня Удонгво, подопечным Святослава Вакарчука на шоу «Голос країни». 12 января коллектив исполнит для зрителей композиции из мультфильма «Король лев» – прозвучат незабываемые Circle Of Life, Can You Feel The Love Tonight, Hakuna Matata, I Just Can't Wait to Be King и другие.