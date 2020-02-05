Евровидение-2020: группа CLOUDLESS презентует клип Drown Me Down в преддверии Нацотбора
Группа CLOUDLESS представил клип на сингл «Drown Me Down», с которым будет участвовать в национальном отборе песенного конкурса «Евровидение-2020».
Видеоряд к песне «Drown Me Down» в аллегорической форме отображает идею о том, что современный мир быстро меняется. С большой скоростью формируются новые парадигмы, появляются новые ценности и отвергаются старые, рушатся идеалы, подвергаются сомнению глубокие чувства, на передний план выходят новые и часто размытые смыслы.
Несмотря на жизненные трудности, никто не имеет права указывать, что и как нам делать. Не существует «правды в последней инстанции», – поделились историей клипа участники CLOUDLESS. – Это песня-призыв: никогда не сдавайся! Воплощаемые в клипе образы - ключи, которые открывают значительно более глубокие смыслы. Дождитесь релиза и поймете все сами.
Съемки клипа можно сравнить с авторскими короткометражными фильмами. Конечно, полнометражное кино занимает больше времени и подготовки, однако клип – возможность в краткой форме передать идею, которая созвучна с мировосприятием музыкантов и режиссера, – рассказал режиссер Drown Me Down Олег Борщевский. – Легче всего работать с музыкантами, которые знают, чего хотят. Знают, кто они, как хотят самовыражаться и к чему стремятся.