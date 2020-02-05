Евровидение-2020: группа CLOUDLESS презентует клип Drown Me Down в преддверии Нацотбора

5 февраля 2020 18:00 Юлия Крутиева
Евровидение-2020: группа CLOUDLESS презентует клип Drown Me Down в преддверии Нацотбора
Солист группы CLOUDLESS
пресс-служба

Группа CLOUDLESS представил клип на сингл «Drown Me Down», с которым будет участвовать в национальном отборе песенного конкурса «Евровидение-2020».

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Процесс съемки видео курировал известный украинский режиссер Олег Борщевский («DZIDZIO Контрабас», «Закохані в Київ», «Німфа», Арсен Мирзоян, Без Обмежень, Бумбокс и другие).

Видеоряд к песне «Drown Me Down» в аллегорической форме отображает идею о том, что современный мир быстро меняется. С большой скоростью формируются новые парадигмы, появляются новые ценности и отвергаются старые, рушатся идеалы, подвергаются сомнению глубокие чувства, на передний план выходят новые и часто размытые смыслы. 

Певец Юра Каналош / пресс-служба
Сегодня человек перегружен потоком свежей информации,  его мозг переполнен правилами, мнениями.  Зачастую он уже с трудом отличает истинное от ложного. Порой мы просто не успеваем за тем, как меняется мир.

Несмотря на жизненные трудности, никто не имеет права указывать, что и как нам делать. Не существует «правды в последней инстанции», – поделились историей клипа участники CLOUDLESS. – Это песня-призыв: никогда не сдавайся! Воплощаемые в клипе образы - ключи, которые открывают значительно более глубокие смыслы. Дождитесь релиза и поймете все сами.

Съемки клипа группы CLOUDLESS / пресс-служба
 
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Музыканты быстро нашли взаимопонимание с режиссером, поэтому на съемочной площадке царила слаженная атмосфера творчества. Съемки длились 14 часов, за которые 13 актеров и 3 участника группы и 14 человек съемочной команды сыграли 25 сцен.

Съемки клипа можно сравнить с авторскими короткометражными фильмами. Конечно, полнометражное кино занимает больше времени и подготовки, однако клип – возможность в краткой форме передать идею, которая созвучна с мировосприятием музыкантов и режиссера, – рассказал режиссер Drown Me Down Олег Борщевский. – Легче всего работать с музыкантами, которые знают, чего хотят. Знают, кто они, как хотят самовыражаться и к чему стремятся.

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Напомним, что уже 8 февраля под номером «6» CLOUDLESS будут бороться за право представлять Украину на международном песенном конкурсе «Евровидение-2020».

Напомним, 

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