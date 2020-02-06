Герои ситкома «Однажды под Полтавой» представили свой первый рэп-клип
6 февраля 2020 09:30
Юлия Крутиева
Герои ситкома «Однажды под Полтавой» представили свой первый рэп-клип
пресс-служба
Премьера ситкома «Однажды под Полтавой» состоится уже в конце февраля, а пока, подполтавская банда представляет свой первый рэп-клип.
Звук нужно сделать погромче, чтобы услышать все строчки от представителей полтавского гетто. А смотреть лучше стоя, чтобы сразу повторять ритмичные движения за Юрчиком
, Яринкой, Кумом, участковым Сашей и Веруней.
В своей рэп-песне исполнители рассказывают, как произрастают настоящие “пацаны” и о важности школы жизни в полтавском селе. Пользователи YouTube уже оценили клип, опубликованный телеканалом ТЕТ.
Герои ситкома «Однажды под Полтавой» представили свой первый рэп-клип / пресс-служба
Зрители поделились своими впечатлениями после просмотра. Кто-то посоветовал даже сделать десятичасовую версию клипа.
Но большинство фанатов спрашивали о дате выхода нового сезона. Поэтому, с радостью, сообщаем, что премьера на ТЕТ состоится в конце февраля.
Герои ситкома «Однажды под Полтавой» представили свой первый рэп-клип / пресс-служба
Напомним,