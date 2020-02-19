NAVIBAND презентовали новый альбом на сольном концерте в Киеве
Белорусская группа NAVIBAND презентовала новый альбом на сольном концерте в столице.
Поклонники уже успели выучить новые песни, и на концерте, вместе с NAVIBAND пели все песни, как из нового альбома, так и уже хорошо знакомые мелодии - «Гісторыя майго жыцця», «Сумне море», «Танцуй» и другие.
В нашем новом альбоме много песен, и про них можно очень многое сказать. Но мы бы хотели, чтобы каждый из вас, когда слушает этот альбом - нарисовал свои картины, почувствовал свою эмоцию. И самое важное, чтобы после того, как вы послушаете наш альбом, вы продолжали чувствовать нас душой. Спасибо, что вы с нами!- поделились солисты группы NAVIBAND.
Далее, в рамках тура в поддержку нового альбома, NAVIBAND выступят с концертами в Варшаве, Праге, Берлине и по городам Беларуси, Польши.Напомним,