Mountain Breeze презентуют первый в мире Tiktok-альбом

1 октября 2020 20:40 Юлия Крутиева
Mountain Breeze презентуют первый в мире Tiktok-альбом
Mountain Breeze презентуют первый в мире Tiktok-альбом
пресс-служба

В 2020 году количество пользователей Tiktok превысило 1,5 млрд. Челленджи, юмор, танцы и музыка заполнили все информационное пространство.

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На фоне этого у фронтмена группы Mountain Breeze появилась идея о создании альбома абсолютно нового формата.

Идея tiktok-альбома родилась во время весеннего усиленного карантина. Было достаточно времени, чтобы перезагрузиться и просто погрузиться в творчество. Также, появилось больше времени, чтобы окунуться в мир соц. сетей, в частности, посмотреть, что происходит в набирающем популярность Тик-Токе. Я увидел, что, к сожалению, ТикТок содержит, кроме музыки и челленджей, очень много бессмысленного контента. После этого и пришла идея создать альбом в формате Tiktok, который покажет большинству пользователей, что контент может быть полезным и нести добро, а также откроет новый формат в мире музыки.

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Tiktok-альбом – это полноценный музыкальный альбом, включающий в себя 9 песен и 9 видеоклипов, снятых в вертикальном формате и объединенных одной историей. Длительность каждой песни и видео не превышает одной минуты.

Так как изначально этот альбом ориентирован именно на эту молодую соцсеть, музыканты решили сделать совместную коллаборацию с самым популярным tiktok- хаусом в Украине – Ulove Home. Блогеры с радостью поддержали проект, приняли участие в съемках клипов и совместно с Mountain Breeze презентовали альбом в стенах своего дома.

Альбом “9 минут” несет в себе не только развлекательную, но и социальную миссию. «Клипы» на некоторые песни включают в себя элементы жестового языка – таким образом, слабослышащие люди также смогут «услышать» и насладиться творчеством группы.

Цель нашего нового альбома распространять позитив и вдохновлять на добрые поступки. В Tiktok очень популярно использование жестов, которые зачастую не несут за собой никакого смысла, мы же хотим показать, что жесты можно использовать со смыслом и помочь людям «услышать» музыку!

В работу над альбомом “9 минут” Mountain Breeze привлекли единственный в Украине шоу-балет слабослышащих людей “Без слов”, которые помогли реализовать идею визуализации музыки в танце на языке жестов. Также, в съемках клипа принимали участие киевская танцевальная студия «Papa Dance», под руководством Андриса Капинша (екс. Todes) и резиденты tiktok-хауса Ulove Home.

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На съемки клипов ушло более 5 съемочных дней. За время съемок фронтмену, Александру Беляку пришлось выучить язык жестов, научиться петь задом наперед, получить более ста пощечин и выплакать пару литров слез.

Вслед за презентацией, группа Mountain Breeze объявят конкурс на лучшую песню с альбома. Музыканты пообещали, что песни, которые наберут наибольшее количество прослушиваний будут выпущены отдельными синглами. Альбом уже можно прослушать на всех стриминговых платформах, а видеоклипы доступны к просмотру во всех социальных сетях группы.

Отметим, что это второй полноценный альбом музыкантов, его саунд-продюсерами выступили сами артисты.

 

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