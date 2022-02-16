Алина Паш отказалась ехать на Евровидение
Победительница украинского отбора Алина Паш сняла свою кандидатуру и не будет представлять Украину на Евровидении.
Победительница Нацотбора Алина Паш отказалась ехать на Евровидение-2022, об этом она рассказала на своей странице в Instagram. По словам исполнительницы, она больше не хочет участвовать в истории из-за скандала.
В справке речь шла о том, что Алина въехала в Крым с территории Украины, что нарушением не считается. Позже Госпогранслужба подтвердила, что справка ненастоящая, Алина уволила члена команды, который предоставил ее вещателю.
Я не хочу дальше принимать участие в этой грязной истории. С тяжелым сердцем я снимаю свою кандидатуру как представителя Украины в конкурсе Евровидение. К сожалению. Мне очень жаль. Мы свяжемся с Суспільним и подпишем все документы.
Напомним,