Победительница украинского отбора Алина Паш сняла свою кандидатуру и не будет представлять Украину на Евровидении.

Победительница Нацотбора Алина Паш отказалась ехать на Евровидение-2022, об этом она рассказала на своей странице в Instagram. По словам исполнительницы, она больше не хочет участвовать в истории из-за скандала.

Отметим, что скандал с участием Алины разгорелся еще до начала конкурса, украинцев возмутил тот факт, что исполнительница посещала оккупированный Крым в 2015 году. Позже появились слухи, что справка, предоставленная Паш не является настоящей.

В справке речь шла о том, что Алина въехала в Крым с территории Украины, что нарушением не считается. Позже Госпогранслужба подтвердила, что справка ненастоящая, Алина уволила члена команды, который предоставил ее вещателю.

Я не хочу дальше принимать участие в этой грязной истории. С тяжелым сердцем я снимаю свою кандидатуру как представителя Украины в конкурсе Евровидение. К сожалению. Мне очень жаль. Мы свяжемся с Суспільним и подпишем все документы.

Напомним,