Лунный календарь стрижек в ноябре 2020 года

29 октября 2020 09:30 Алла Лысак
Лунный календарь стрижек в ноябре 2020 года
Лунный календарь стрижек на ноябрь 2020: позитивные и негативные дни
pixabay.com

Эзотерики и астрологи предлагают выбирать день для стрижки в соответствии с лунным календарем.

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В позитивные дни стрижка принесет вам радость и улучшения в некоторых жизненных сферах, а если пойти в салон красоты в то время, когда Луна находится в неблагоприятной позиции, и сама стрижка, и ее последствия могут вызвать у вас разочарование.

К счастью, разбираться в нюансах лунного календаря не придется, астрологи уже подготовили его для вас! 

Благоприятные дни для стрижки в ноябре:

3, 8 и 9, 16, 17, 18, 21, 23, 27, 30 ноября.

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Отметим, что в ноябре на пике популярности остается у женщин каре. Этот вариант стрижки будет уместным в любой ситуации, разнообразить его легко можно как волнами, так и завитками, например, для вечеринки. 

Напомним,

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