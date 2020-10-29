Лунный календарь стрижек в ноябре 2020 года
29 октября 2020 09:30
Алла Лысак
Лунный календарь стрижек на ноябрь 2020: позитивные и негативные дни
pixabay.com
Эзотерики и астрологи предлагают выбирать день для стрижки в соответствии с лунным календарем.
В позитивные дни стрижка принесет вам радость и улучшения в некоторых жизненных сферах, а если пойти в салон красоты в то время, когда Луна находится в неблагоприятной
позиции, и сама стрижка, и ее последствия могут вызвать у вас разочарование.
К счастью, разбираться в нюансах лунного календаря не придется, астрологи уже подготовили его для вас!
Благоприятные дни для стрижки в ноябре:
3, 8 и 9, 16, 17, 18, 21, 23, 27, 30 ноября.
Отметим, что в ноябре на пике популярности остается у женщин каре. Этот вариант стрижки будет уместным в любой ситуации, разнообразить его легко можно как волнами, так и завитками, например, для вечеринки.
Напомним,