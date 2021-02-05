ТОП-3 знака Зодиака, которые ненавидят Рыб

Если вы Рыбы, то держитесь подальше от знаков Зодиака стихии огня.

Лев

Весы

Лев – типичный представитель огненной стихии, он горячий, доминирующий, вспыльчивый и эмоциональный. С Рыбами его роднит разве что любовь разводить драму и мелодраму в личной жизни. Противоречий гораздо больше, например, Льва в Рыбах бесят холодность, отчужденность, погружение в свой мир и склонность фантазировать. Льву хочется, чтобы Рыбы все свое внимание обращали именно на него, а Рыбам Лев не кажется интереснее своих фантазий. Упс!

У Весов с Рыбами больше общего, например, они считаются натурами творческими, креативными, полагаются на интуицию. Но Весы остаются кардинальным знаком, который стремится к успеху, даже если все не получается с первого раза, а Рыбы знак изменчивый, он предпочитает отказываться от вещей, которые не даются ему в руки сразу. Работать вместе им противопоказано!

Весы ненавидят, когда Рыбы жалуются и разводят драму, они считают такое поведение манипуляцией и отвечают жестко.

Стрельцы

Еще один огненный знак, похожий на гейзер, а то и вулкан.

Они с Рыбами оба отлично адаптируются к изменчивым условиям, однако Рыбы меняют себя, а Стрелец – мир вокруг. Стрелец непредсказуем, он с легкостью внедряет в жизнь даже самые сумасшедшие планы, поэтому зацикленность Рыб на прошлом его бесит.

Конечно, при благоприятном стечении обстоятельств Стрельцу под силу растормошить Рыб, но чаще всего попытки заканчиваются неприязнью.

Напомним,