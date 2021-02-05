ТОП-3 знака Зодиака, которые ненавидят Рыб
Если вы Рыбы, то держитесь подальше от знаков Зодиака стихии огня.
Лев
Весы
У Весов с Рыбами больше общего, например, они считаются натурами творческими, креативными, полагаются на интуицию. Но Весы остаются кардинальным знаком, который стремится к успеху, даже если все не получается с первого раза, а Рыбы знак изменчивый, он предпочитает отказываться от вещей, которые не даются ему в руки сразу. Работать вместе им противопоказано!
Весы ненавидят, когда Рыбы жалуются и разводят драму, они считают такое поведение манипуляцией и отвечают жестко.
Стрельцы
Они с Рыбами оба отлично адаптируются к изменчивым условиям, однако Рыбы меняют себя, а Стрелец – мир вокруг. Стрелец непредсказуем, он с легкостью внедряет в жизнь даже самые сумасшедшие планы, поэтому зацикленность Рыб на прошлом его бесит.
Конечно, при благоприятном стечении обстоятельств Стрельцу под силу растормошить Рыб, но чаще всего попытки заканчиваются неприязнью.
Напомним,