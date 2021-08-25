Астрологи назвали главного любимчика судьбы по знаку Зодиака: кому повезло

25 августа 2021 13:45 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Астрологи назвали главного любимчика судьбы по знаку Зодиака: кому повезло
Астрологи назвали главного любимчика судьбы по знаку Зодиака
pixabay.com

Рассказываем о знаке Зодиака, которого астрологи называют настоящим любимчиком судьбы.

Стрельцы притягивают деньги и удачу! 

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Стрельцов можно назвать самыми удачливыми представителями Зодиакального круга. Они не только притягивают к себе деньги, но и выгодные предложения и даже полезных людей, которые помогают добиваться успеха.

Если вы родились под знаком Стрельца, то без проблем сможете пройти любое собеседование, оставив о себе лишь лучшие впечатления.

Вы обладаете мощным стратегическим мышлением и, как правило, демонстрируете в повседневной жизни стойкость, хитрость и непредсказуемость.

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Умея придерживаться плана, вы также можете импровизировать в нужный момент, что позволяет вам всегда оставаться на высоте.

Напомним.

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