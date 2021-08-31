Названы счастливчики осени 2021: проверьте, кто в списке
Украинский астролог Влад Росс подготовил прогноз на сентябрь 2021 года. Он знает, каким знакам Зодиака повезет в этот период.
ВодолейАстролог предрекает Водолею отличную возможность подняться вверх по карьерной лестнице. В целом вам будет фартить во всех сферах жизни. Не бойтесь начинать что-то новое, можно даже рисковать.
Весы
Этот знак Зодиака переживет увлекательное и волнительное любовное приключение этой осенью. В личных отношениях ожидается подъем, если вы уже в паре, то можете решиться завести ребенка или родить еще одного.
Удача будет сопутствовать вам в творчестве!
Близнецы
Не бойтесь изменений, которые могут прийти осенью, они пойдут вам на благо!
Напомним,