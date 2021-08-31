Названы счастливчики осени 2021: проверьте, кто в списке

31 августа 2021 13:35 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Названы счастливчики осени 2021: проверьте, кто в списке
Названы счастливчики осени 2021: проверьте, есть ли вы в списке
pixabay.com

Украинский астролог Влад Росс подготовил прогноз на сентябрь 2021 года. Он знает, каким знакам Зодиака повезет в этот период.

Водолей

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Астролог предрекает Водолею отличную возможность подняться вверх по карьерной лестнице. В целом вам будет фартить во всех сферах жизни. Не бойтесь начинать что-то новое, можно даже рисковать. 

Весы 

Этот знак Зодиака переживет увлекательное и волнительное любовное приключение этой осенью. В личных отношениях ожидается подъем, если вы уже в паре, то можете решиться завести ребенка или родить еще одного.

Удача будет сопутствовать вам в творчестве!

Близнецы 

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Влад Росс считает, что именно Близнецы станут людьми, которые этой осенью увидят мир. Можно даже организовать переезд. Вы также можете заняться получением образования или новой профессии, здесь все тоже будет весьма благополучно и успешно. 

Не бойтесь изменений, которые могут прийти осенью, они пойдут вам на благо!

Напомним, 

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