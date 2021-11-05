Названы знаки Зодиака, которые больше всего подвержены влиянию Луны

5 ноября 2021 18:35 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Названы знаки Зодиака, которые больше всего подвержены влиянию Луны
Названы знаки Зодиака, которые больше всего подвержены влиянию Луны
pixabay.com

Некоторым знакам Зодиака необходимо сверяться с лунным календарем чаще, ведь спутник Земли оказывает на их жизни мощное влияние!

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Скорпион, вы являетесь ребенком Луны, поэтому чувствуете на себе все ее фазы.

Особенно сильно на вас влияет полнолуние. Наверняка вы замечали, что в этот период появляется некое томление, оно не дает вам нормально работать и отдыхать. Иногда в полнолуние вы ощущаете агрессию, которую сложно держать в себе. 

Рыбы, под влиянием полной Луны вы уходите в себя, вам не хочется общаться и с кем-то разговаривать. Порой вы становитесь грубыми и саркастичными, неприятными для самых близких. К сожалению, от влияния спутника вам никуда не деться, можно только планировать время так, чтобы свести контакты к минимуму. 

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Рак, вы впечатлительный человек сам по себе, а под влиянием Луны в вас просыпается буря эмоций. Вы можете расплакаться от просмотра картинок в интернете, любая мелочь воспринимается как Вселенская катастрофа. 

Напомним, 

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