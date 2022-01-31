Глоба назвал знаки Зодиака, жизнь которых кардинально изменится в феврале
Астролог Павел Глоба назвал знаки Зодиака, которых настигнут значительные перемены в жизни уже в феврале!
Рак, вам следует пристально отслеживать ситуацию, которая касается личной жизни или отношений с партнером.
Глоба предупреждает: есть риск, что в ваши отношения вмешаются посторонние. В феврале вам стоит внимательно относиться к тому, что говорят и делают люди из вашего близкого круга. Старайтесь держать все под контролем, хорошо?
Да, покинуть зону комфорта будет сложно, кто знает, где вы окажетесь в последствии. Но если это то, чего вы действительно хотели, не сомневайтесь в себе.
Скорпион, для вас февраль станет позитивным месяцем, но без напряженных моментов не обойдется. Глоба считает, что вы должны избавиться в своей жизни от вещей или людей, которые мешают вам двигаться вперед.
Только так вы достигнете цели, о которой очень давно мечтали!
Напомним,