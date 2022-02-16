Павел Глоба назвал счастливчиков 2022 года

2022 год будет удачным для нескольких знаков Зодиака, Павел Глоба

Павел Глоба составил гороскоп на 2022 год, отметим представителей зодиакального круга, которые могут рассчитывать на подарки от судьбы.

овны, вам повезет в бизнесе. Астролог рекомендует не сомневаться в себе, даже если придется пойти на риск. Первое полугодие желательно посвятить планированию, а второе — конкретным действиям.

Близнецы, 2022 год будет наполнен для вас испытаниями, которые только на первый взгляд могут казаться негативным моментом. На самом деле вы откроете в себе множество новых потенциалов и талантов. Поэтому сможете в скором времени сможете улучшить свое материальное состояние.

Скорпион, вы сможете осуществить свою давнюю мечту, сделать свое увлечение реальным способом заработка. Придется, конечно, активно работать, продвигать себя, но к концу года у вас уже будут клиенты и стабильный доход.

Много работать придется и Водолеям, но у вас тоже будет цель. Трудоспособные представители знака обязательно станут творцами прекрасной карьеры, новых проектов и другого профессионального успеха.

Напомним,