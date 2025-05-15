Ілюзія обману 3: Айзенберг, Гаррельсон, Фішер та Пайк в продовженні культової історії

Ілюзія обману 3: Айзенберг, Гаррельсон, Фішер та Пайк в продовженні культової історії

Вийшов трейлер фільму Ілюзія обману 3.

Вийшов дубльований трейлер комедійного трилеру про пограбування «Ілюзія обману 3» / Now You See Me: Now You Don't – продовження касового хіта та культової історії від студії Lionsgate.

Нова частина розповість про повернення команди ілюзіоністів. Чотири Вершники на чолі з Деніелом Атласом знов збираються разом. Їхня мета – знайти трьох найталановитіших ілюзіоністів та організувати зухвале пограбування родини Вандербергів, які використовують діаманти для відмивання грошей. Щоб зірвати плани кримінального клану, Вершники мають викрасти Діамант Серця – найдорожчий коштовний камінь в історії.

Режисером стрічки виступив Рубен Флейшер, що відомий за такими касовими хітами як «Мисливці на гангстерів», «Веном», «Вітаємо у Зомбіленді», «Uncharted: Незвідане».

До своїх персонажів повертаються Джессі Айзенберг, Вуді Гаррельсон, Дейв Франко, Айла Фішер, Морган Фрімен.

В новій частині до зіркового касту доєдналась Розамунд Пайк («Загублена», «Аферистка») та молода зірка «Барбі» та «65» - Аріана Грінблатт.

В кінотеатрах України фільм можна буде побачити з 13 листопада 2025. Насолоджуйтеся шоу у кіно!