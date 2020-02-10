Южнокорейские «Паразиты» покорили Оскар-2020: о чем фильм, стоит ли смотреть?
Южнокорейский фильм «Паразиты» сотворил сенсацию на Оскаре-2020!
Оскар удивил
Этот сезон запомнится поклонникам уникальным случаем: впервые в истории фильм, завоевавший звание «Лучшего международного фильма» (номинация была переименована аккурат в 2020 году, раньше она называлась «Лучший фильм на иностранном языке»). стал и победителем главной премии!
Южнокорейский фильм «Паразиты» стал прецедентом, о котором никто даже подумать не мог!
Ведь изначально сами правила Оскара свидетельствовали о том, что премия создана для англоязычных картин, выпущенных для американского рынка прежде всего. Десятки лет основные номинации получали либо американские актеры и актрисы, либо деятели кино, работающие над американскими фильмами.
Но никто, кажется, не сомневается в том, что «Паразиты» в целом достойны премии, которую они получили.
О чем фильм?
Главная идея кинокартины заключается в рассказе о социальном неравенстве, окружающем нас каждый день. В центре повествования бедная семья бездельников, которая внезапно попадает на работу к состоятельным людям.
Но и здесь не все так просто, ведь работодатели оказываются родственниками прислуги, которую они наняли, но изначально об этом не знают.
На первый взгляд, мы сделали сатиру на бедняков, которые загрязняют прекрасный чистый дом, наподобие паразитов. Но если вы задумаетесь, то поймете, что семья бедняков оказалась в этой ситуации не по своей воле. Они способны, они талантливы, и они человечны — но безработица ожесточает их и вынуждает идти на преступление. С другой стороны, вам может показаться, что паразиты — это семья богачей. Ведь они платят беднякам за то, чтобы те мыли их полы и возили их на работу. И бедняки соглашаются — ведь им нужны деньги. Так что решайте сами, кто тут паразит!— отметил режиссер картины Пон Чжун Хо.
Напомним,