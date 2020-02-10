Южнокорейские «Паразиты» покорили Оскар-2020: о чем фильм, стоит ли смотреть?

Эксклюзив 10 февраля 2020 22:00 Алла Лысак
Южнокорейские «Паразиты» покорили Оскар-2020: о чем фильм, стоит ли смотреть?
Команда фильма «Паразиты» на Оскаре-2020
Fotobank / GettyImages

Южнокорейский фильм «Паразиты» сотворил сенсацию на Оскаре-2020!

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В Лос-Анджелесе этой ночью объявили победителей самой авторитетной, известной и обсуждаемой премии в сфере кинематографа! Оскар-2020 нашел своих обладателей и их, судя по всему, еще долго будут обсуждать и оценивать.

Оскар удивил

Этот сезон запомнится поклонникам уникальным случаем: впервые в истории фильм, завоевавший звание «Лучшего международного фильма» (номинация была переименована аккурат в 2020 году, раньше она называлась «Лучший фильм на иностранном языке»). стал и победителем главной премии!

Южнокорейский фильм «Паразиты» стал прецедентом, о котором никто даже подумать не мог! 

Ведь изначально сами правила Оскара свидетельствовали о том, что премия создана для англоязычных картин, выпущенных для американского рынка прежде всего. Десятки лет основные номинации получали либо американские актеры и актрисы, либо деятели кино, работающие над американскими фильмами. 

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Некоторые специалисты и журналисты уже утверждают, что таким образом члены академии решили заткнуть за пояс всех критиков, обвиняющих их в расизме.

Но никто, кажется, не сомневается в том, что «Паразиты» в целом достойны премии, которую они получили. 

«Паразиты» / пресс-служба

О чем фильм?

Главная идея кинокартины заключается в рассказе о социальном неравенстве, окружающем нас каждый день. В центре повествования бедная семья бездельников, которая внезапно попадает на работу к состоятельным людям.

Но и здесь не все так просто, ведь работодатели оказываются родственниками прислуги, которую они наняли, но изначально об этом не знают. 

На первый взгляд, мы сделали сатиру на бедняков, которые загрязняют прекрасный чистый дом, наподобие паразитов. Но если вы задумаетесь, то поймете, что семья бедняков оказалась в этой ситуации не по своей воле. Они способны, они талантливы, и они человечны — но безработица ожесточает их и вынуждает идти на преступление. С другой стороны, вам может показаться, что паразиты — это семья богачей. Ведь они платят беднякам за то, чтобы те мыли их полы и возили их на работу. И бедняки соглашаются — ведь им нужны деньги. Так что решайте сами, кто тут паразит! 
 — отметил режиссер картины Пон Чжун Хо.

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Если отбросить лишние эмоции в сторону, академия не только признала существование кинематографа другой страны, но и решилась назвать его превосходящим. Об этом фильме точно будут говорить в ближайшие несколько лет, его стоит посмотреть, чтобы составить свое личное мнение, поэтому советуем уделить победителю свое время. 

Напомним,

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