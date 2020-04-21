ТОП-5 недооцененных комедий, которые стоит посмотреть по телевизору

При выборе комедии для просмотра по телевизору не можете вспомнить ничего, кроме классики вроде «Эйс Вентуры» или «Полицейской академии»?

Уже успели до дыр засмотреть каждую позицию из списков лучших смешных фильмов всех времен и народов? Не стоит отчаиваться, ведь существуют десятки недооцененных кинолент, способных в два счета создать хорошее настроение.

Какие малоизвестные комедии идеально подходят для просмотра по телевизору и заставляют испытывать искренние позитивные эмоции?

«А как же Боб?»

Американская кинокомедия с совершенно нетипичным сюжетом. Потрясающая история, главная роль в которой досталась Биллу Мюррею. Он настолько удачно сыграл надоедливого пациента психиатрической клиники, что спровоцировал появление доброго десятка локальных шуток среди актерского состава и съемочной команды.

Боб точно как снег на голову «сваливается» на семью своего лечащего врача. Он омрачает отпуск доктора Лео Марвина своим абсолютно неожиданным появлением. Или не омрачает? Стоит посмотреть, чтобы разобраться.

«Заводила»

Бьемся об заклад, что многие телевизоры за время своего существования ни разу не демонстрировали этот фильм. Самое время подкорректировать статистику и посмотреть недооцененную комедию от создателей фильма «Тупой и еще тупее».

Типичный американский юмор, забавные персонажи и интересный сюжет – то, что нужно для ярких эмоций.

«Женщины XX века»

Эту комедийную драму считает недооцененной сам Гильермо дель Торо. Он упоминает ее в своем личном топе кинофильмов, которые должен посмотреть каждый человек. На первый взгляд может показаться, что это очень грустная история. Но после просмотра она, однозначно, оставляет теплый след. Сила каждой из героинь и желание выбираться из жизненных перипетий заставляет верить в лучшее.

«Идиократия»

Фантастическая комедия и антиутопия из разряда тех фильмов, во время просмотра которых нельзя отвлекаться ни на секунду. Всего один пропущенный кадр может стать причиной недопонимания, ведь в насыщенном событиями сюжете важна каждая деталь.

Это не стандартная история, которая заставляет заливисто хохотать, а яркая сатира и настоящая «пища для размышлений».

«Целуй, кого хочешь»

История для тех, кто любит нестандартные сюжеты, и отвязные оды эгоизму. В этом фильме все за чем-то гонятся и чего-то хотят. Чем же заканчиваются стремления каждого из героев? Чтобы получить ответ на вопрос, стоит потратить немногим больше, чем полтора часа на просмотр.

И в качестве бонуса для любителей хороших комедий стоит упомянуть трогательную историю «Поддержите девушек», одновременно грустную и смешную сатирическую картину «Американские животные» и довольно черную комедию «Поцелуй на вылет».

Порція гарного настрою: 5 недооцінених комедій, які варто подивитися по телевізору

При виборі комедії для перегляду по телевізору не можете згадати нічого, крім класики на кшталт «Ейс Вентури» або «Поліцейської академії»? Вже встигли до дірок задивитися кожну позицію зі списків кращих найсмішніших фільмів усіх часів і народів? Не варто впадати у відчай, адже існують десятки недооцінених кінострічок, здатних за дві секунди створити гарний настрій.

Які маловідомі комедії ідеально підходять для перегляду по телевізору і змушують відчувати щирі позитивні емоції?

«А як же Боб?»

Американська кінокомедія з абсолютно нетиповим сюжетом. Приголомшлива історія, головна роль в якій дісталася Біллу Мюррею. Він настільки вдало зіграв докучливого пацієнта психіатричної клініки, що спровокував появу доброго десятка локальних жартів серед акторського складу і знімальної команди.

Боб точно як сніг на голову «звалюється» на сім'ю свого лікуючого лікаря. Він затьмарює відпустку доктора Лео Марвіна своїм абсолютно несподіваною появою. Або не затьмарює? Варто подивитися, щоб розібратися.

«Заводила»

Б'ємося об заклад, що телевізори в багатьох домівках за час свого існування жодного разу не демонстрували цей фільм. Саме час підкоригувати статистику і подивитися недооцінену комедію від творців фільму «Тупий і ще тупіший».

Типовий американський гумор, забавні персонажі і цікавий сюжет - те, що потрібно для яскравих емоцій.

«Жінки XX століття»

«Ідіократія»

Цю комедійну драму вважає недооціненою сам Гільєрмо дель Торо. Він згадує її в своєму особистому топі кінофільмів, які повинен подивитися кожна людина. На перший погляд може здатися, що це дуже сумна історія. Але після перегляду вона, однозначно, залишає теплий слід. Сила кожної з героїнь і бажання вибиратися з життєвих перипетій змушує вірити в краще.

Фантастична комедія і антиутопія з розряду тих фільмів, під час перегляду яких не можна відволікатися ні на секунду. Всього один пропущений кадр може стати причиною непорозуміння, адже в насиченому подіями сюжеті важлива кожна деталь.

Це не стандартна історія, яка змушує заливисто реготати, а яскрава сатира і справжня «їжа для роздумів».

«Цілуй, кого хочеш»

Історія для тих, хто любить нестандартні сюжети, і відв'язні оди егоїзму. У цьому фільмі все за чимось женуться і чогось хочуть. Чим же закінчуються прагнення кожного з героїв? Щоб отримати відповідь на питання, чи варто витратити трохи більше, ніж півтори години на перегляд.

І як бонус для любителів хороших комедій варто згадати зворушливу історію «Підтримайте дівчат», одночасно сумну і смішну сатиричну картину «Американські тварини» і досить чорну комедію «Поцілунок на виліт».