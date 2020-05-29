Поклонники не увидят десятый сезон Американской истории ужасов в 2020 году

Поклонники не увидят десятый сезон Американской истории ужасов в 2020 году

Создатели всегда выпускали новый сезон Американской истории ужасов в канун Хэллоуина, однако в этом году коронавирус внес коррективы в их планы.

Как сообщает The Hollywood Reporter, десятый сезон «Американской истории ужасов» не выйдет в ноябре 2020 года из-за пандемии коронавируса , карантина и вынужденного перерыва.

Съемки юбилейного сезона стартовали в Лос-Анджелесе в марте. Ожидалось, что премьера традиционно состоится осенью 2020 года. Однако на этой неделе телеканал FX объявил, что антология вернется на экраны только в 2021 году, скорее всего, в октябре, но дата еще не определена.

Отметим, что 9 сезон «Американской истории ужасов» вышел в сентябре прошлого года.

В грядущей премьере поучаствуют актеры Кэти Бэйтс, Маколей Калкин (впервые присоединится к касту онтологии), Лесли Гроссман, Билли Лурд, Сара Полсон, Эван Питерс, Адина Портер, Лили Рэйб, Анжелика Росс и Финн Уиттрок.

Напомним,