Поклонники не увидят десятый сезон Американской истории ужасов в 2020 году

29 мая 2020 23:00 Алла Лысак
Поклонники не увидят десятый сезон Американской истории ужасов в 2020 году
Поклонники не увидят десятый сезон Американской истории ужасов в 2020 году
кадр из фильма

Создатели всегда выпускали новый сезон Американской истории ужасов в канун Хэллоуина, однако в этом году коронавирус внес коррективы в их планы.

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Как сообщает The Hollywood Reporter, десятый сезон «Американской истории ужасов» не выйдет в ноябре 2020 года из-за пандемии коронавируса, карантина и вынужденного перерыва.

Съемки юбилейного сезона стартовали в Лос-Анджелесе в марте. Ожидалось, что премьера традиционно состоится осенью 2020 года. Однако на этой неделе телеканал FX объявил, что антология вернется на экраны только в 2021 году, скорее всего, в октябре, но дата еще не определена. 

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Отметим, что 9 сезон «Американской истории ужасов» вышел в сентябре прошлого года. 

В грядущей премьере поучаствуют актеры Кэти Бэйтс, Маколей Калкин (впервые присоединится к касту онтологии), Лесли Гроссман, Билли Лурд, Сара Полсон, Эван Питерс, Адина Портер, Лили Рэйб, Анжелика Росс и Финн Уиттрок.

Напомним,

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