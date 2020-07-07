ТОП-5 невероятных фильмов о Париже и необычной истории любви в нем

Париж – город любви, вдохновения и красоты. И один из самых любимых городов художников, авторов и режиссеров.

"Амели"

Ведь Париж вдохновляет сам по себе, а еще больше – вдохновляет сочинить самые необычные истории любви про самых необычных героев.

Невероятная судьба Амели Пулен, родом из Монмартра, - обворожительное кино про любовь, эксцентриков и Париж. Сложно придумать более французское кино, чем "Амели" Жана-Пьера Жене, сделавшего международными звездами прекрасных актеров Одри Тоту и Матье Кассовица. Обаяние этого фильма так велико, что в 2010-м году влиятельное издание Empire включило "Амели" в список 100 лучших фильмов, снятых не на английском языке, даже более того - отдав ему невероятно почетную 2-ю строчку.

Кадр из фильма "Амели" / пресс-служба

История любви эксцентричных Амели и Нино - идеальное сочетание авторского высказывания и массовой любви зрителей по всему миру. Вот оно и есть - настоящее культовое кино среди множества незапоминающихся романтических лент. В том числе благодаря привлекательности и кинематографичности парижских видов, улочек и бистро. Лучший кино-гид по Парижу.

"Мулен Руж"

И снова Париж, Монмартр. Вот только на сей раз совсем другая история. Масштабный и впечатляющий, эскапистский поп-мюзикл База Лурмана, заставивший весь мир окончательно признать, что Николь Кидман - невероятная актриса и настоящая звезда, а киномюзикл - еще может удивлять и завораживать. Классическое кабаре, послужившее источником вдохновения для масштабной голливудской постановки - абсолютно реальное место, постройка которого завершилась в 1889-м году, и тогда здание примыкало к "улице красных фонарей". Сейчас же это вполне себе благопристойное место, хоть и с невероятной историей. Ну будем честны, а какие места в Париже не наполнены историей?

Кадр из фильма "Мулен Руж" / пресс-служба

"Мулен Руж" - это безусловная дань гламуру, красоте, культуре кабаре и драмы вокруг нее. Фантазия иностранца о том, какими же были эти парижские страсти в прошлом. Ведь все вокруг в Париже выглядит так, что страсти просто обязаны пылать.

"Полночь в Париже"

Ироничная сказка Вуди Аллена о поиске самого себя (как и все творчество автора). Вот только в этом фильме есть особая "фишка" - рефлексия автора об идее побега в Париж, так знакомая многим американцам, чью современную литературу во много заложили авторы, чье становление прямо связано со столицей Франции. После Первой Мировой, в ревущие 20-ые, во времена джаза, революционных потрясений, Париж окончательно приобрел славу главного города романтики, искусства и поэзии. Во многом эта слава сложилась благодаря и американским классикам вроде Хэмингуэя и Фицджеральда, которые самым абсурдистским способом стали героями ленты Аллена.

Критики с большими именами вменяли режиссеру, что, дескать, фильм ваш, сударь, как будто собрание почтовых открыток Парижа. На что зритель ответил - ну и хорошо, хочешь попасть в Париж - иногда достаточно просто посмотреть кино.

"Перед закатом"

Второй фильм из невероятно чувственной и красивой трилогии Ричарда Линклейтера с Итаном Хоуком и Жюли Делпи. И если каким-то чудом, по какому-то невероятному стечению жизненных обстоятельств, вы все еще не посмотрели эти три шедевра - вперед. А мы вам будем завидовать, ведь пересмотреть фильмы можно всегда, а вот испытать восторг впервые - это совсем другая история.

Кадр из фильма "Перед закатом" / пресс-служба

Но только не в случае с главными героями ленты - писателе Джесси и активистке Селин. Они получили свой второй шанс и сам Париж им оказал поддержку. В каком еще городе вторая встреча может чувствоваться словно первая, а разговоры могут быть настолько захватывающими, будто бы 9 лет промелькнули в один миг. И если узнали друг друга герои в Вене, то именно в Париже, в этой столице как вечных, так и мимолетных любовных историй, героям надо принять решение - разлучаются ли они в этот раз? На короткое время или навсегда?

"Русалка в Париже"

Новинка французского проката, визионерская сказка-фантазия Матиаса Мальзье "Русалка в Париже" об одиноком музыканте Гаспаре, утратившем способность любить и страсть к творчеству, стала настоящей любимицей европейской прессы, сравнившей "Русалку" не столько с "Формой воды" Гильермо Дель Торо, сколько с ранее упоминаемой "Амели" Жана-Пьера Жене. Камерное романтическое фэнтези хвалили за невероятно французскую душу, красоту, музыку.

Кадр из фильма "Русалка в Париже" / пресс-служба

По сюжету, Гаспар родом из исторически богемной среды, куда больше обеспокоен спасением семейного детища - клубного ресторана, который десятилетиями оставался прибежищем для артистов, художников и просто творческих людей. И никакая, даже самая прекрасная парижанка, не способна отвлечь его от грустных мыслей. Пока герой не находит на берегу Сены самую настоящую сказочную Русалку, чей голос обычно разбивает мужские сердца. Но не в случае с Гаспаром, по крайней мере в первое время.

Фильм повторно после карантина вернули во французский прокат, а в Украине лента стартует с 9-го июля.