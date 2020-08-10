Дженнифер Энистон назвала причину переноса съемок продолжения Друзей

10 августа 2020 09:30 Алла Лысак
Дженнифер Энистон назвала причину переноса съемок продолжения Друзей
Дженнифер Энистон назвала причину переноса съемок продолжения Друзей
Fotobank / GettyImages

Поклонники легендарного сериала Друзья с нетерпением ожидают выхода специального выпуска!

Читайте такжеСоздатели Мстителей снимут самый дорогой фильм Netflix
Съемки спецвыпуска Друзей должны были стартовать еще в мае, однако из-за пандемии коронавируса она не начались по сей день.

По словам исполнительницы одной из главных ролей Дженнифер Энистон, все дело в том, что спецвыпуск собирались снимать с живой аудиторией, но в США не самое благоприятное время для этого.

Сейчас в США и Канаде жесткий карантин снят, индустрия кино получила возможность продолжить работу при выполнении всех санитарных норм. Но каждая съемочная группа решает сама, рисковать или подождать. 

Несмотря на то, что Друзья входят в ТОП-5 самых ожидаемых сериалов 2020 года, съемки перенесли. И не на осень, а сразу на май 2021 года!

Конечно, грустно, что съемки снова откладываются. Но мы подумали, как снимать выпуск с живой аудиторией в условиях такого риска? Сейчас очень опасный период для таких экспериментов. Но я могу точно вас заверить, Друзья вернутся на экраны при любых обстоятельствах!

Читайте такжеNetflix впервые рассекретил список своих самых популярных фильмов
Энистон подчеркнула, что у команды сериала теперь есть еще больше времени, чтобы подумать над репликами, сделать их еще более смешными. Она надеется, что телезрители в 2021 году увидят максимально качественный продукт, который компенсирует ожидание. 

Мы никуда не денемся, Друзья — это на всю жизнь!

Напомним,

Облако тегов

съемки Друзья Дженнифер Энистон карантин коронавирус пандемия

Материалы по теме

Друзья: 5 интересных фактов о сериале
Анонсы на ТВ

Друзья: 5 интересных фактов о сериале
Украина добавила в список "красной" зоны еще несколько стран: куда еще можно полететь
Путешествия

Украина добавила в список "красной" зоны еще несколько стран: куда еще можно полететь
Группа Время и Стекло устроили экстремальное выступление на Майдане в окружении полицейских
Новости

Группа Время и Стекло устроили экстремальное выступление на Майдане в окружении полицейских
Ученые обнаружили связь между состоянием десен и летальностью от коронавируса
Наука и техника

Ученые обнаружили связь между состоянием десен и летальностью от коронавируса

Популярное на сайте

Наречена для тата-3: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 07.08.2020)

Наречена для тата-3: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 07.08.2020)
Выходные в августе: как и сколько будем отдыхать на День Независимости Украины

Выходные в августе: как и сколько будем отдыхать на День Независимости Украины
Запах из интимного места: о какой болезни он может рассказать

Запах из интимного места: о какой болезни он может рассказать
В каких продуктах нуждается ваша щитовидка: полный список

В каких продуктах нуждается ваша щитовидка: полный список

Популярное видео

Наречена для тата-3: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 07.08.2020)

Наречена для тата-3: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 07.08.2020)
Звана вечеря: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 08.08.2020)

Звана вечеря: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 08.08.2020)
Говорит Украина: Украинские родственники испанской Лопез (эфир от 07.08.2020)

Говорит Украина: Украинские родственники испанской Лопез (эфир от 07.08.2020)
Говорит Украина: Смерть матери на озере любви (эфир от 07.08.2020)

Говорит Украина: Смерть матери на озере любви (эфир от 07.08.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK