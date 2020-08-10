Дженнифер Энистон назвала причину переноса съемок продолжения Друзей

Поклонники легендарного сериала Друзья с нетерпением ожидают выхода специального выпуска!

Съемки спецвыпуска Друзей должны были стартовать еще в мае, однако из-за пандемии коронавируса она не начались по сей день.

По словам исполнительницы одной из главных ролей Дженнифер Энистон, все дело в том, что спецвыпуск собирались снимать с живой аудиторией, но в США не самое благоприятное время для этого.

Сейчас в США и Канаде жесткий карантин снят, индустрия кино получила возможность продолжить работу при выполнении всех санитарных норм. Но каждая съемочная группа решает сама, рисковать или подождать.

Несмотря на то, что Друзья входят в ТОП-5 самых ожидаемых сериалов 2020 года, съемки перенесли. И не на осень, а сразу на май 2021 года!

Конечно, грустно, что съемки снова откладываются. Но мы подумали, как снимать выпуск с живой аудиторией в условиях такого риска? Сейчас очень опасный период для таких экспериментов. Но я могу точно вас заверить, Друзья вернутся на экраны при любых обстоятельствах!

Энистон подчеркнула, что у команды сериала теперь есть еще больше времени, чтобы подумать над репликами, сделать их еще более смешными. Она надеется, что телезрители в 2021 году увидят максимально качественный продукт, который компенсирует ожидание.

Мы никуда не денемся, Друзья — это на всю жизнь!

Напомним,