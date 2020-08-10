Дженнифер Энистон назвала причину переноса съемок продолжения Друзей
Поклонники легендарного сериала Друзья с нетерпением ожидают выхода специального выпуска!
По словам исполнительницы одной из главных ролей Дженнифер Энистон, все дело в том, что спецвыпуск собирались снимать с живой аудиторией, но в США не самое благоприятное время для этого.
Сейчас в США и Канаде жесткий карантин снят, индустрия кино получила возможность продолжить работу при выполнении всех санитарных норм. Но каждая съемочная группа решает сама, рисковать или подождать.
Несмотря на то, что Друзья входят в ТОП-5 самых ожидаемых сериалов 2020 года, съемки перенесли. И не на осень, а сразу на май 2021 года!
Конечно, грустно, что съемки снова откладываются. Но мы подумали, как снимать выпуск с живой аудиторией в условиях такого риска? Сейчас очень опасный период для таких экспериментов. Но я могу точно вас заверить, Друзья вернутся на экраны при любых обстоятельствах!
Мы никуда не денемся, Друзья — это на всю жизнь!
Напомним,