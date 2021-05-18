Фею-крестную в новой Золушке сыграет эпатажный Билли Портер

18 мая 2021 11:50 Алла Лысак
Фею-крестную в новой Золушке сыграет эпатажный Билли Портер
Фею-крестную в новой Золушке сыграет эпатажный Билли Портер
Fotobank / GettyImages

Роль феи в экранизации истории о Золушке сыграет мужчина.

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51-летний афроамериканец, эпатажный актер и певец Билли Портер сыграет в мюзикле о Золушке ее крестного, об этом сообщает издание Entertainment Weekly.

Судя по снимку, который оказался в распоряжении издания, Портер предстанет перед телезрителями в желтом пышном платье и в перчатках, красочном и ярком образе. 

Мы видим этого персонажа гендерно-нейтральным.Именно так я его играю, в магии нет гендера. Это будет классическая сказка нового поколения. И я думаю, что новое поколение к этому готово. Дети готовы, а взрослые тормозят,
— высказал мнение  Портер.

Фею-крестную в новой Золушке сыграет эпатажный Билли Портер

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Как стало известно ранее, роль самой золушки досталась актрисе кубинско-американского происхождения, Камилле Кабельо. 

Отметим, что Билли Портер является лауреатом премий Эмми и Тони за лучшую мужскую роль, проживает с партнером Адамом Смитом. 

Напомним,

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