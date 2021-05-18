Фею-крестную в новой Золушке сыграет эпатажный Билли Портер
Роль феи в экранизации истории о Золушке сыграет мужчина.
Судя по снимку, который оказался в распоряжении издания, Портер предстанет перед телезрителями в желтом пышном платье и в перчатках, красочном и ярком образе.
Мы видим этого персонажа гендерно-нейтральным.Именно так я его играю, в магии нет гендера. Это будет классическая сказка нового поколения. И я думаю, что новое поколение к этому готово. Дети готовы, а взрослые тормозят,— высказал мнение Портер.
Отметим, что Билли Портер является лауреатом премий Эмми и Тони за лучшую мужскую роль, проживает с партнером Адамом Смитом.
Напомним,