Роль феи в экранизации истории о Золушке сыграет мужчина.

51-летний афроамериканец, эпатажный актер и певец Билли Портер сыграет в мюзикле о Золушке ее крестного, об этом сообщает издание Entertainment Weekly.

Судя по снимку, который оказался в распоряжении издания, Портер предстанет перед телезрителями в желтом пышном платье и в перчатках, красочном и ярком образе.

Мы видим этого персонажа гендерно-нейтральным.Именно так я его играю, в магии нет гендера. Это будет классическая сказка нового поколения. И я думаю, что новое поколение к этому готово. Дети готовы, а взрослые тормозят,

— высказал мнение Портер.

Фею-крестную в новой Золушке сыграет эпатажный Билли Портер

Как стало известно ранее, роль самой золушки досталась актрисе кубинско-американского происхождения, Камилле Кабельо.

Отметим, что Билли Портер является лауреатом премий Эмми и Тони за лучшую мужскую роль, проживает с партнером Адамом Смитом.

Напомним,