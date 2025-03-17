Топ-5 солоних сніданків від акторки серіалу «Будиночок на щастя» Юлі Буйновської

17 березня 2025 17:25 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

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Топ-5 солоних сніданків від акторки серіалу «Будиночок на щастя» Юлі Буйновської
Акторка Юля Буйновська
Пресслужба Нового каналу

Юля Буйновська, яка виконала одну з головних ролей у шостому сезоні комедійного серіалу «Будиночок на щастя», розповіла, чому не снідає солодкими стравами.

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У кожного своя магія ранку. Для когось важливо до 12 поспати чи просто повалятись в ліжку й почати день з обіду. Хтось – рання пташка, і о шостій вже біжить на тренування, а о восьмій повноцінно снідає. Для акторки комедійного серіалу «Будиночок на щастя» на Новому каналі Юля Буйновська важливо, щоб ранок був розмірений та красивий. Спочатку йога, лімфодренажна руханка на 20 хвилин, б’юті-ритуали для шкіри обличчя, а потім поживний сніданок.

Я люблю, щоб зранку все було естетично та, головне, смачно. Тому сніданок – основний прийом їжі, який ніколи не пропускаю. І стараюся зробити його красивим для себе та коханого. Ну, або він для мене, – говорить Юля. – Я не люблю солодкі сніданки. Ними наче не наїдаєшся. Тому далі пораджу вам топ-5 моїх улюблених солоних сніданків!

Шакшука

Це номер один у списку моїх сніданків. Готова їсти щоранку!

Хелсі-набір

На тарілку накладаєте хліб, яйця, приготовані улюбленим способом, листя салату, овочі, гуакамоле. До речі, гуакамоле готую за фірмовим рецептом, що придумала сама на свій смак. Навіть не знаю, чи таке існує (сміється). Туди входить: авокадо, фіолетова цибуля, солоні огірки, сік лимона та трохи оливкової олії. Якщо є, то можна ще додати вʼялені томати. Спробуйте, вам сподобається!

Солоні вафлі

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Півроку тому батьки віддали нам свою вафельницю. І тепер я експериментую. Часто додаю у тісто овочі, твердий чи кисломолочний сир. Або навіть курку. 

Топ-5 солоних сніданків від акторки серіалу «Будиночок на щастя» Юлі Буйновської / Пресслужба Нового каналу

Вівсяномлин

Це вже всім відома страва. Але така класна! І додати зверху як начинку можна все, що любите.

Круасани від шеф-повара Єгора 

На кожну визначну подію або для підбадьорення мій чоловік готує свої шедевральні круасани. Він так естетично все викладає та нарізає… Це неймовірно! Постійна начинка у нас – це хамон, моцарела, авокадо та вершкове масло. Обожнюю нашу святкову традицію (усміхається).

Топ-5 солоних сніданків від акторки серіалу «Будиночок на щастя» Юлі Буйновської / Пресслужба Нового каналу

  • Бонус!

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Це не страва, а напій. Без нього не проходить жоден сніданок! Я не пʼю каву вже два роки і, чесно кажучи, ніколи не була фанатом її смаку. Скоріш за все цей ритуал був мені навіяний соціумом. Зараз я пʼю матчу. Люблю її, розбираюсь в ній і постійно вигадую нові рецепти. У моєму топі такі: з апельсиновим фрешем, з холодним молоком та сиропом шипшини, з молоком та ягідним смузі, матча на воді з додаванням лимонного соку, матча на вівсяному молоці з пюре білого персику або вишнею.

Топ-5 солоних сніданків від акторки серіалу «Будиночок на щастя» Юлі Буйновської / Пресслужба Нового каналу

Чекайте прем’єру нового сезону комедійного серіалу «Будиночок на щастя» вже 31 березня о 19:00 на Новому каналі!

Нагадаємо, 

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