Топ-5 солоних сніданків від акторки серіалу «Будиночок на щастя» Юлі Буйновської
Юля Буйновська, яка виконала одну з головних ролей у шостому сезоні комедійного серіалу «Будиночок на щастя», розповіла, чому не снідає солодкими стравами.
Я люблю, щоб зранку все було естетично та, головне, смачно. Тому сніданок – основний прийом їжі, який ніколи не пропускаю. І стараюся зробити його красивим для себе та коханого. Ну, або він для мене, – говорить Юля. – Я не люблю солодкі сніданки. Ними наче не наїдаєшся. Тому далі пораджу вам топ-5 моїх улюблених солоних сніданків!
Шакшука
Це номер один у списку моїх сніданків. Готова їсти щоранку!
Хелсі-набір
На тарілку накладаєте хліб, яйця, приготовані улюбленим способом, листя салату, овочі, гуакамоле. До речі, гуакамоле готую за фірмовим рецептом, що придумала сама на свій смак. Навіть не знаю, чи таке існує (сміється). Туди входить: авокадо, фіолетова цибуля, солоні огірки, сік лимона та трохи оливкової олії. Якщо є, то можна ще додати вʼялені томати. Спробуйте, вам сподобається!
Солоні вафлі
Вівсяномлин
Це вже всім відома страва. Але така класна! І додати зверху як начинку можна все, що любите.
Круасани від шеф-повара Єгора
На кожну визначну подію або для підбадьорення мій чоловік готує свої шедевральні круасани. Він так естетично все викладає та нарізає… Це неймовірно! Постійна начинка у нас – це хамон, моцарела, авокадо та вершкове масло. Обожнюю нашу святкову традицію (усміхається).
- Бонус!
Чекайте прем’єру нового сезону комедійного серіалу «Будиночок на щастя» вже 31 березня о 19:00 на Новому каналі!
Нагадаємо,