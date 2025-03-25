Alyona Alyona розповіла про факапи на «Євробаченні»

Учасниця шоу «єПитання» Alyona Alyona розповіла, чи повернулася б вона на пісенний конкурс «Євробачення» та що налякало команду його організаторів.

До найважливішої музичної події Європи лишається менше двох місяців. У застосунку «Дія» вже розпочалося голосування за склад національного журі України на пісенному конкурсі «Євробачення-2025», який відбудеться в травні у швейцарському Базелі. Цьогоріч Україну представлятиме гурт Ziferblat з треком Bird of Pray. А от минулого року виступ дуету Alyona Alyona та Jerry Heil став одним із найяскравіших моментів конкурсу та приніс Україні третє місце. Музика, символіка та потужний меседж – усе це зробило номер незабутнім.

Проте за лаштунками відбувалося чимало цікавого: реквізит викликав паніку в організаторів, аксесуари загубилися, а реперка Alyona Alyona після кожної репетиції буквально кидалася рятувати елемент свого костюма. Про це вона розповіла за лаштунками зйомок шоу «єПитання».

Реквізит, що налякав усю команду «Євробачення»

Одним із ключових елементів постановки Teresa & Maria став кинджал, який Alyona Alyona під час виступу ефектно виймала з волосся. Для номера він мав значний символізм, проте став несподіваною проблемою для організаторів шоу.

Цей кинджал, наскільки я розумію, був виготовлений з олова, і на нього нанесли таке напилення, щоб він виглядав, як металевий, – розповідає Alyona Alyona. – Коли в нас почалися генеральні репетиції, всю команду «Євробачення» охопив жах, що він впаде на підлогу, яка була екраном, що складався з пікселів, і ці пікселі зіпсуються. Організатори думали, що кинджал металевий і важкий. Ми їм пояснювали, що нічого не буде, тому що він втричі легший, ніж справжній метал, який був би гострий і міг би поранити.

Alyona Alyona та Jerry Heil / Пресслужба Нового каналу

Як вдалося сховати кинджал під час виступу?

Оскільки реквізит міг випасти з одягу в будь-який момент, довелося вигадувати спосіб його приховати.

Він кріпився у мене на волоссі. І нам довелося говорити, що після того, як його дістану, буду ховати кинджал десь у штанині. Насправді ж я просто обережно опускала його по одягу, костюм був шовковий, тому кинджал легесенько з’їжджав, і потім ногою на ньому прокручувалась і оберталась так, щоб його було не видно. І в усіх виникло велике питання: де я поділа кинджал? (Cміється.)

Рятувальна операція після кожної репетиції

Та навіть після виступу кинджал продовжував бути проблемним реквізитом.

Кожну репетицію, коли в кінці виступу вимикалася камера, а ми з Jerry лежали на підлозі, я швидко вставала й летіла забирати той кинджал. Інакше команда клінерів просто могла його десь діти. А саме в такому варіанті він один, – говорить Alyona Alyona. – Був ще один, але ми його не використовували, бо він справді металевий, просто скручений з дроту, який жахливо рвав мені волосся. І ним би я справді той екран, можливо, не розбила б, але подряпала.

Співачка Alyona Alyona / Пресслужба Нового каналу

Загублені прикраси, які знайшли лише після конкурсу

Утім, кинджал був не єдиним реквізитом, що ледь не загубився. Під час однієї з репетицій зникли й унікальні аксесуари артистки.

У мене були сережки у формі пальців. І на одній з репетицій я одну загубила, нам її повернули вже після «Євробачення», – згадує Alyona Alyona. – Тобто в самому кінці, як ми їхали, клінери сказали, що є бюро знахідок, і вона там була. А як так сталося? Після однієї з репетицій вийшла жінка зі шваброю і просто змила її десь убік.

Чи повернеться Alyona Alyona на «Євробачення»?

Точно не найближчим часом, – зізнається реперка. – Можливо, в якості продюсера мені було б цікавіше.

Alyona Alyona та Jerry Heil / Пресслужба Нового каналу

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