Alyona Alyona розповіла про факапи на «Євробаченні»

25 березня 2025 11:20 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

Усі статті автора...

Alyona Alyona розповіла про факапи на «Євробаченні»
Співачка Alyona Alyona
Пресслужба Нового каналу

Учасниця шоу «єПитання» Alyona Alyona розповіла, чи повернулася б вона на пісенний конкурс «Євробачення» та що налякало команду його організаторів.

Читайте також«Зважені та щасливі» повертаються на СТБ: деталі нового сезону
До найважливішої музичної події Європи лишається менше двох місяців. У застосунку «Дія» вже розпочалося голосування за склад національного журі України на пісенному конкурсі «Євробачення-2025», який відбудеться в травні у швейцарському Базелі. Цьогоріч Україну представлятиме гурт Ziferblat з треком Bird of Pray. А от минулого року виступ дуету Alyona Alyona та Jerry Heil став одним із найяскравіших моментів конкурсу та приніс Україні третє місце. Музика, символіка та потужний меседж – усе це зробило номер незабутнім. 

Проте за лаштунками відбувалося чимало цікавого: реквізит викликав паніку в організаторів, аксесуари загубилися, а реперка Alyona Alyona після кожної репетиції буквально кидалася рятувати елемент свого костюма. Про це вона розповіла за лаштунками зйомок шоу «єПитання».

Реквізит, що налякав усю команду «Євробачення»

Одним із ключових елементів постановки Teresa & Maria став кинджал, який Alyona Alyona під час виступу ефектно виймала з волосся. Для номера він мав значний символізм, проте став несподіваною проблемою для організаторів шоу.

Цей кинджал, наскільки я розумію, був виготовлений з олова, і на нього нанесли таке напилення, щоб він виглядав, як металевий, – розповідає Alyona Alyona. – Коли в нас почалися генеральні репетиції, всю команду «Євробачення» охопив жах, що він впаде на підлогу, яка була екраном, що складався з пікселів, і ці пікселі зіпсуються. Організатори думали, що кинджал металевий і важкий. Ми їм пояснювали, що нічого не буде, тому що він втричі легший, ніж справжній метал, який був би гострий і міг би поранити.

Alyona Alyona та Jerry Heil / Пресслужба Нового каналу

Як вдалося сховати кинджал під час виступу?

Читайте такожКирило Ганін розповів про інтимний сувенір від Лесі Нікітюк
Оскільки реквізит міг випасти з одягу в будь-який момент, довелося вигадувати спосіб його приховати.

Він кріпився у мене на волоссі. І нам довелося говорити, що після того, як його дістану, буду ховати кинджал десь у штанині. Насправді ж я просто обережно опускала його по одягу, костюм був шовковий, тому кинджал легесенько з’їжджав, і потім ногою на ньому прокручувалась і оберталась так, щоб його було не видно. І в усіх виникло велике питання: де я поділа кинджал? (Cміється.)

Рятувальна операція після кожної репетиції

Та навіть після виступу кинджал продовжував бути проблемним реквізитом.

Кожну репетицію, коли в кінці виступу вимикалася камера, а ми з Jerry лежали на підлозі, я швидко вставала й летіла забирати той кинджал. Інакше команда клінерів просто могла його десь діти. А саме в такому варіанті він один, – говорить Alyona Alyona. – Був ще один, але ми його не використовували, бо він справді металевий, просто скручений з дроту, який жахливо рвав мені волосся. І ним би я справді той екран, можливо, не розбила б, але подряпала.

Співачка Alyona Alyona / Пресслужба Нового каналу

Загублені прикраси, які знайшли лише після конкурсу

Читайте такожЗірка «Довбуша» Олексій Гнатковський пояснив, у чому різниця між артистом та заробітчанином
Утім, кинджал був не єдиним реквізитом, що ледь не загубився. Під час однієї з репетицій зникли й унікальні аксесуари артистки.

У мене були сережки у формі пальців. І на одній з репетицій я одну загубила, нам її повернули вже після «Євробачення», – згадує Alyona Alyona. – Тобто в самому кінці, як ми їхали, клінери сказали, що є бюро знахідок, і вона там була. А як так сталося? Після однієї з репетицій вийшла жінка зі шваброю і просто змила її десь убік.

Чи повернеться Alyona Alyona на «Євробачення»?

Точно не найближчим часом, – зізнається реперка. – Можливо, в якості продюсера мені було б цікавіше.

Alyona Alyona та Jerry Heil / Пресслужба Нового каналу

Нагадаємо, 

Читайте TV.ua в Google.News

Хмара тегів

alyona alyona новини особисте життя зірок Новий канал Євробачення єПитання Євробачення 2026 єПитання 4 сезон

Матеріали на тему

Віталіна Біблів розповіла про свій прихований талант
Новини

Віталіна Біблів розповіла про свій прихований талант
Один за всіх: Вибір без права на помилку: з ким залишиться підліток – з матір’ю чи батьком?
Новини

Один за всіх: Вибір без права на помилку: з ким залишиться підліток – з матір’ю чи батьком?
Укрзалізниця оперативно змінила процеси, поки триває відновлення онлайн-сервісів
Подорожі

Укрзалізниця оперативно змінила процеси, поки триває відновлення онлайн-сервісів
МастерШеф 15 сезон: дивитися 4 випуск онлайн від 22.03.2025
Телешоу

МастерШеф 15 сезон: дивитися 4 випуск онлайн від 22.03.2025
Допомогти журналістам

Популярне на сайті

Як за допомогою OSINT-технологій перевірити контрагента: розповідають фахівці BlackBox OSINT

Як за допомогою OSINT-технологій перевірити контрагента: розповідають фахівці BlackBox OSINT
Прем'єра захопливого екшену «Новокаїн» у Києві!

Прем'єра захопливого екшену «Новокаїн» у Києві!
Зірка «Довбуша» Олексій Гнатковський пояснив, у чому різниця між артистом та заробітчанином

Зірка «Довбуша» Олексій Гнатковський пояснив, у чому різниця між артистом та заробітчанином
Укрзалізниця оперативно змінила процеси, поки триває відновлення онлайн-сервісів

Укрзалізниця оперативно змінила процеси, поки триває відновлення онлайн-сервісів

Популярне відео

МастерШеф 15 сезон: дивитися 4 випуск онлайн від 22.03.2025

МастерШеф 15 сезон: дивитися 4 випуск онлайн від 22.03.2025
Один за всіх 19 сезон: дивитися 2 випуск онлайн від 16.03.2025

Один за всіх 19 сезон: дивитися 2 випуск онлайн від 16.03.2025
МастерШеф 15 сезон: дивитися 3 випуск онлайн від 15.03.2025

МастерШеф 15 сезон: дивитися 3 випуск онлайн від 15.03.2025
Світ навиворіт. Україна 2 сезон: дивитися 3 випуск онлайн від 14.03.2025

Світ навиворіт. Україна 2 сезон: дивитися 3 випуск онлайн від 14.03.2025
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK