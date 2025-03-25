Віталіна Біблів розповіла про свій прихований талант

25 березня 2025 14:20 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

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Віталіна Біблів розповіла про свій прихований талант
Акторка Віталіна Біблів
Пресслужба Нового каналу

Виконавиця головної ролі в комедійному серіалі «Будиночок на щастя» Віталіна Біблів розповіла, коли і про що почала писати вірші.

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21 березня, у Всесвітній день поезії, читали поезію, говорили про неї і, можливо, навіть римували! Як зірка серіалу «Будиночок на щастя», новий сезон якого стартує вже 31 березня о 19:00 на Новому каналі, Віталіна Біблів.

Вірші я почала писати абсолютно випадково ще в шкільні роки. Моя подруга готувалася до конкурсу. І попросила написати вірш, щоб вона з того зробила пісню. Я чесно сказала, що не вмію. Але вона переконала спробувати, – пригадує Віталіна. – Я щось там заримувала, вона це поклала на музику, і ми навіть премію отримали! Значить, непогано вийшло (усміхається).

Акторка Віталіна Біблів / Пресслужба Нового каналу

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На тому шкільному конкурсі справа написання поезії не завершилась, а почала розвиватися.

У юнацтві я писала вірші про нерозділене кохання. Розповідала в римованих рядках, як люблю, страждаю, яка я красуня, а він мене не хоче. Дуже пам'ятаю своє: «Осіннє листя, як моя печаль, холодним вітром віднесе сумні думки в далеку даль. Сумно, але тебе не жаль», – з усмішкою ділиться Біблів. – Потім закинула цю справу. Їздила на конкурси читців, вигравала там, але свого не писала. Інколи могла скласти невеликий привітальний віршик комусь на день народження. Зараз пишу рідко, але тематично і влучно. Мій стиль – простий і доступний, тому людям подобається. Мені пишуть у соцмережах, що моя поезія потрапляє в саме серце. Наприклад, я написала та розповіла вірш до Дня Києва, вірш-присвяту військовому, різдвяну поезію. Я не стараюся робити складні звороти чи викладати глибокі думки, як Шекспір чи Олена Теліга, наприклад. Пишу, як відчуваю. Зараз виношую в голові думку написати вірш до Дня захисту дітей.

Нагадаємо, 

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