Переможниця «Неймовірних дуетів» Iskra розповіла про роботу з Melovin
Ексклюзив 23 травня 2025 16:35
Співачка Iskra
Пресслужба Нового каналу
За лаштунками шоу «єПитання» співачка Iskra поділилася подробицями співпраці з артистом.
Взагалі «Неймовірні дуети» дали мені дуже багато. Згадую проект лише з усмішкою, добротою, захопленням. «Неймовірні дуети» справді змінили моє життя, хоча ніколи не думала, що так може статися. Насамперед переглянула ставлення до себе, бо вплив людей навколо, обставин змінився. Я й до проекту була впевненою у власних силах, а після стала ще впевненішою. Також побувала всередині шоу-бізнесу та побачила, як усе працює, – каже Iskra. – Та найголовніше – знайомство з Melovin та його командою. Це величезні звʼязки і трамплін для моєї творчості. І ми досі підтримуємо спілкування.
Iskra на зйомках
Проте мене це не засмучує! Хоч я не авторка, але виконавиця. Тому це логічно, як на мене. Звісно, хочеться, щоб мене асоціювали з авторськими піснями. Але думаю, що з треком «Обиратиму себе» буду асоціюватися до віку (усміхається). І це класно! – ділиться Iskra. – Ніколи не відречуся від нашої пісні, бо навіть татуювання на тілі свідчить про те, що трек змінив моє життя. Пишаюся, що виконала її, що вона «залетіла», що Melovin випустив її разом зі мною, що з «Обиратиму себе» ми об’їздили всі премії та концерти. Між іншим, зараз пишу новий пул пісень та історій, які, сподіваюся, теж відгукнуться слухачам.
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