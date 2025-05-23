Переможниця «Неймовірних дуетів» Iskra розповіла про роботу з Melovin

За лаштунками шоу «єПитання» співачка Iskra поділилася подробицями співпраці з артистом.

Iskra, справжнє імʼя якої Олександра Клименко, стала відкриттям «Неймовірних дуетів». Її дуетна пісня «Обиратиму себе» з Melovin – наставником у проекті – подарувала перемогу в шоу Нового каналу та очолила музичні чарти. Співачка зазначає: робота з артистом стала не лише професійним викликом, а й здійсненням мрії. І це не єдине, що Iskra отримала завдяки участі в музичному проекті Нового.

Взагалі «Неймовірні дуети» дали мені дуже багато. Згадую проект лише з усмішкою, добротою, захопленням. «Неймовірні дуети» справді змінили моє життя, хоча ніколи не думала, що так може статися. Насамперед переглянула ставлення до себе, бо вплив людей навколо, обставин змінився. Я й до проекту була впевненою у власних силах, а після стала ще впевненішою. Також побувала всередині шоу-бізнесу та побачила, як усе працює, – каже Iskra. – Та найголовніше – знайомство з Melovin та його командою. Це величезні звʼязки і трамплін для моєї творчості. І ми досі підтримуємо спілкування.

Iskra на зйомках

Хоч після розгрому суперників у фіналі «Неймовірних дуетів» минуло більше семи місяців, співачку досі асоціюють з піснею «Обиратиму себе», яку вона виконувала разом з Melovin.

Проте мене це не засмучує! Хоч я не авторка, але виконавиця. Тому це логічно, як на мене. Звісно, хочеться, щоб мене асоціювали з авторськими піснями. Але думаю, що з треком «Обиратиму себе» буду асоціюватися до віку (усміхається). І це класно! – ділиться Iskra. – Ніколи не відречуся від нашої пісні, бо навіть татуювання на тілі свідчить про те, що трек змінив моє життя. Пишаюся, що виконала її, що вона «залетіла», що Melovin випустив її разом зі мною, що з «Обиратиму себе» ми об’їздили всі премії та концерти. Між іншим, зараз пишу новий пул пісень та історій, які, сподіваюся, теж відгукнуться слухачам.

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