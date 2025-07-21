Зірка серіалу «Сім’я по неділях» Ксенія Вертинська розповіла про трансформації після розлучення

21 липня 2025 15:15 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

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Зірка серіалу «Сім’я по неділях» Ксенія Вертинська розповіла про трансформації після розлучення
Акторка Ксенія Вертинська
Пресслужба Нового каналу

Зірка серіалу «Сім’я по неділях» Ксенія Вертинська розповіла про трансформації після розлучення

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Ви – найголовніша людина у вашому житті. І любов до світу та всіх навколо починається з любові та поваги до себе. Тож цього варто навчитися кожному. На правильному шляху зараз відома українська акторка, яку побачите у прем’єрному серіалі Нового каналу «Сім’я по неділях», Ксенія Вертинська.

Після розлучення стала дозволяти собі купувати те, чого раніше не дозволяла. І я не про речі якихось крутих марок, а про дрібнички. Наприклад, хороші парфуми чи дорожчий крем для обличчя. Я почала вкладати гроші в себе. І це такий момент самопізнання! – розповідає Ксенія. – Взагалі, в мене немає такого, що я шкодую гроші. Є просто те, на що ніколи не витрачу. Або ж те, чого хочу, але поки що не можу придбати. Наприклад, власний будинок.

Акторка Ксенія Вертинська / Пресслужба Нового каналу

Акторка каже, що попри перегляд витрат на себе, продовжує думати про загальний «гаманець» сім’ї. До слова, акторка має доньку та нещодавно вдруге вийшла заміж.

Намагаюся правильно розподіляти наш бюджет. Хоча базові потреби допомагає закривати чоловік. А ще він завжди за те, щоб я навіть не питала, а робила, якщо чогось хочу, – з усмішкою ділиться Ксенія.

Акторка Ксенія Вертинська з донькою / Пресслужба Нового каналу

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Вертинська намагається контролювати те, що є зараз, але водночас дозволяє собі мріяти про майбутнє.

Картинка, яка перед очима, – це я щаслива живу в своїй країні, яка подолала війну. У мене є будинок, друга дитина і все чудово в професії, – ділиться Ксенія. – А побажання собі через 10 років, напевно, було б таке: «Ксюшо, привіт! Минуло 10 років, і тобі має бути зараз 44. Бажаю не забувати, що ти унікальна і прекрасна. Не діставай себе та свій мозок!»

Акторка Ксенія Вертинська з чоловіком / Пресслужба Нового каналу

Нагадаємо, 

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новини особисте життя зірок Новий канал Сімя по неділях Ксенія Вертинська

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