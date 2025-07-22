Григорій Решетнік зізнався, чому перестав самостійно вибирати подарунки коханій

Відомий український ведучий Григорій Решетнік розповів про подарунки для дружини.

Сумка чи прикраса? Червона чи чорна? Золото чи срібло? Навіть після багатьох років подружнього життя чоловікам буває непросто вгадати, що ж насправді хочуть отримати в подарунок їхні кохані дружини. Саме в таких випадках на допомогу приходять прямолінійність, спільні походи на шопінг та заздалегідь підготовлений вішліст. Принаймні, саме так відбувається в родині ведучого Григорія Решетніка.

Дружина може мені щось дарувати, вона завжди знає, що я хочу і що мені потрібно. А я на початку стосунків намагався вгадувати, але якось купив їй сумку і не вгадав, – з усмішкою згадує Григорій Решетнік. – Ми десь побачили два варіанти сумок, і я чомусь подумав, що їй сподобався перший, а виявляється, вона для себе обрала другий. Довелось потім їхати міняти. І з того часу я кажу: «Слухай, обирай, що хочеш, і я тобі подарую» (усміхається).

Григорій Решетнік з дружиною / Пресслужба Нового каналу

Утім, спонтанність у родині Решетників не табу. Попри практичність та спільний шопінг, Григорій не забуває й про сюрпризи.

Я люблю робити дружині спонтанні подарунки. Це може бути щось з прикрас, але якісь такі класичні, де я точно вгадаю, – говорить ведучий. – Але ми спокійно ставимося до того, щоб піти разом обрати одне одному подарунки, або вдвох вирушити на шопінг і вже на місці визначитися. Так менше нервів і більше задоволення. Для дружини мені нічого не шкода, але краще затверджувати наперед. Мати такий вішліст з різними варіантами.

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