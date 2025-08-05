Зірка серіалу «Любов, як вона є»: дитячі секрети Катерини Кузнецової, про які ви не здогадувались

5 серпня 2025 14:00 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

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Зірка серіалу «Любов, як вона є»: дитячі секрети Катерини Кузнецової, про які ви не здогадувались
Акторка Катерина Кузнецова
Пресслужба Нового каналу

Акторка серіалу «Любов, як вона є» Катерина Кузнецова зізналася, що в дитинстві не могла похвалитися зразковою поведінкою.

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Сьогодні популярна українська акторка Катерина Кузнецова – яскрава й талановита жінка з чіткою позицією та власним баченням світу. Такою була і в дитинстві. Батьки навіть встановили для доньки «комендантську годину» – своєрідне правило, яке мало хоча б трохи стримувати маленьку хуліганку, як називає себе сама Катерина. 

Та акторка зізнається: такі обмеження дитячої й підліткової свободи їй навіть подобались. 

Мені здається, я вже народилася з сильним характером та власними поглядами (усміхається). Родина й середовище, в якому зростає дитина, це, звісно, дуже важливо. Але я переконана, що багато що закладено в нас із самого початку, – говорить акторка серіалу «Любов, як вона є» Катерина Кузнецова. – Та все ж я зростала в спортивній сім'ї – донька відомого футболіста, і це залишило відбиток. Була дуже бешкетна, абсолютна хуліганка, та при цьому завжди знала межі та з великою повагою ставилася до батьків.

Акторка Катерина Кузнецова / Пресслужба Нового каналу

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Акторка зізнається: у дитинстві була не з тих, кого можна легко втримати вдома.

Як і зараз, у моєму дитинстві була комендантська година, яка починалася о десятій вечора. До настання цього часу я мусила приходити додому, і знала це, але мені подобалося, – пригадує Катерина Кузнецова. – Та, зрештою, мені й зараз подобається комендантська година, єдине, що, звісно, не в таких умовах, у яких ми перебуваємо. Та якщо подумати, скільки оцих вечірок могло відбутися після дванадцятої, як зазвичай буває! А тепер є межа. І всі ми, як Попелюшка, маємо все встигнути до опівночі – і додому спати (усміхається).

Акторка Катерина Кузнецова / Пресслужба Нового каналу

Нагадаємо, 

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