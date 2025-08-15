Кутюр: перші кадри нового фільму з Джолі

Все, що відомо про фільм «Кутюр» з Анджеліною Джолі.

перші офіційні кадри нового фільму відомої французької режисерки Аліс Вінокур – «Кутюр». Стрічка з Анджеліною Джолі в головній ролі вже привернула увагу міжнародних критиків та здобула схвальні відгуки. Цьогоріч фільм матиме світову прем’єру на престижному кінофестивалі Toronto International Film Festival (TIFF).

Стрічка переносить глядачів у світ високої моди, де за витонченою картинкою приховуються напруження та непрості вибори. Візуальні образи глибоко передають естетику стрічки – поєднання витонченого стилю, кінематографічної точності та психологічної глибини.

Анджеліна Джолі вдало втілює образ американської кінорежисерки Максін. Переживаючи складний період розлучення та самостійно виховуючи доньку-підлітка, жінка стикається з новим, серйозним викликом в своєму житті. Але стосунки з колегою по знімальному майданчику у виконанні Луї Гареля допоможуть їй подолати зовнішні перешкоди.

Про режисерку:

Аліс Винокур – одна з найвпливовіших постатей сучасного французького авторського кіно. Її роботи відзначаються тонкою психологічною чутливістю, глибокою увагою до деталей та візуальною довершеністю. Її дебютний фільм «Меріленд» (2015) з Матіасом Шонартсом і Діане Крюгер брав участь у 68-му Каннському кінофестивалі та вразив критиків напруженою атмосферою та майстерним розкриттям глибоких переживань. А стрічка «Проксіма» (2019) з Євою Грін приніс їй міжнародне визнання та нагороди.

Режисерка безумовно відрізняється своїм неповторним кінематографічним почерком та створює персонажів з багатошаровою внутрішньою драматургією, не боїться тем уразливості та чудово вміє розкривати акторів у новому світлі.

У ролях: Анджеліна Джолі, Луї Гаррель, Елла Рампф, Ґаранс Марільє, Аньєр Аней, Фіннеган Олдфілд.