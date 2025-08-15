Кутюр: перші кадри нового фільму з Джолі

15 серпня 2025 13:00 Олександр КІва
Олександр КІва

Олександр КІва

Головний редактор

Усі статті автора...

Кутюр: перші кадри нового фільму з Джолі
Кутюр: перші кадри нового фільму з Джолі. Фото: GreenLightFilms

Все, що відомо про фільм «Кутюр» з Анджеліною Джолі.

перші офіційні кадри нового фільму відомої французької режисерки Аліс Вінокур – «Кутюр». Стрічка з Анджеліною Джолі в головній ролі вже привернула увагу міжнародних критиків та здобула схвальні відгуки. Цьогоріч фільм матиме світову прем’єру на престижному кінофестивалі Toronto International Film Festival (TIFF).

Стрічка переносить глядачів у світ високої моди, де за витонченою картинкою приховуються напруження та непрості вибори. Візуальні образи глибоко передають естетику стрічки – поєднання витонченого стилю, кінематографічної точності та психологічної глибини.

Анджеліна Джолі вдало втілює образ американської кінорежисерки Максін. Переживаючи складний період розлучення та самостійно виховуючи доньку-підлітка, жінка стикається з новим, серйозним викликом в своєму житті. Але стосунки з колегою по знімальному майданчику у виконанні Луї Гареля допоможуть їй подолати зовнішні перешкоди.

Про режисерку:

Аліс Винокур – одна з найвпливовіших постатей сучасного французького авторського кіно. Її роботи відзначаються тонкою психологічною чутливістю, глибокою увагою до деталей та візуальною довершеністю. Її дебютний фільм «Меріленд» (2015) з Матіасом Шонартсом і Діане Крюгер брав участь у 68-му Каннському кінофестивалі та вразив критиків напруженою атмосферою та майстерним розкриттям глибоких переживань. А стрічка «Проксіма» (2019) з Євою Грін приніс їй міжнародне визнання та нагороди. 

Режисерка безумовно відрізняється своїм неповторним кінематографічним почерком та створює персонажів з багатошаровою внутрішньою драматургією, не боїться тем уразливості та чудово вміє розкривати акторів у новому світлі.

У ролях: Анджеліна Джолі, Луї Гаррель, Елла Рампф, Ґаранс Марільє, Аньєр Аней, Фіннеган Олдфілд.

Читайте TV.ua в Google.News

Хмара тегів

Анджеліна Джолі Кутюр

Матеріали на тему

«Марія»: перший погляд на неймовірну Анджеліну Джолі в стильному байопіку
Прем'єри

«Марія»: перший погляд на неймовірну Анджеліну Джолі в стильному байопіку
Прем’єра фільму «Ніхто 2» зібрала зіркових гостей
Події

Прем’єра фільму «Ніхто 2» зібрала зіркових гостей
Зірка серіалу «Любов, як вона є» Лєра Фокіна розповіла, за що не любить польську пошту
Новини

Зірка серіалу «Любов, як вона є» Лєра Фокіна розповіла, за що не любить польську пошту
Даша Астафʼєва назвала фільм, серіал і проєкт, які запали їй у серце
Новини

Даша Астафʼєва назвала фільм, серіал і проєкт, які запали їй у серце
Допомогти журналістам

Популярне на сайті

В Києві відбулася прем'єра романтичної стрічки з елементами готики «Граф Дракула. Історія кохання»

В Києві відбулася прем'єра романтичної стрічки з елементами готики «Граф Дракула. Історія кохання»
Прем’єра фільму «Ніхто 2» зібрала зіркових гостей

Прем’єра фільму «Ніхто 2» зібрала зіркових гостей
Остап Ступка поділився добіркою улюблених авторів і творів

Остап Ступка поділився добіркою улюблених авторів і творів
Зірка серіалу «Любов, як вона є» Лєра Фокіна розповіла, за що не любить польську пошту

Зірка серіалу «Любов, як вона є» Лєра Фокіна розповіла, за що не любить польську пошту

Популярне відео

VIP Тернопіль презентують нову пісню та кліп «Медові» з поверненням Таньки і Володьки

VIP Тернопіль презентують нову пісню та кліп «Медові» з поверненням Таньки і Володьки
МастерШеф 15 сезон: дивитися 14 випуск онлайн від 31.05.2025

МастерШеф 15 сезон: дивитися 14 випуск онлайн від 31.05.2025
Українська відьма Таня Гай презентувала дебютний сингл

Українська відьма Таня Гай презентувала дебютний сингл
Гудімов і Харчишин, Epolets та AVIATOR: що варто побачити в Caribbean Club та Pepper’s Club у червні

Гудімов і Харчишин, Epolets та AVIATOR: що варто побачити в Caribbean Club та Pepper’s Club у червні
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK