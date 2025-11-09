Холостяк 14 сезон 4 випуск: хто покинув шоу 07.11.2025
9 листопада 2025 13:16
Юлія Туренко
Холостяк 14 сезон: хто залишив проєкт у 4 випуску від 07.11.2025
07.11.2025 на телеканалі СТБ в етер вийшов 4 випуск романтичного проєкту Холостяк 14 сезон. Хто покинув шоу Холостяк 14 сезон у 4 випуску від 07.11.2025 – читайте на нашому сайті TV.UA.
Сьогодні проєкт покинули двоє учасниць. На побаченні, на яке Тарас заросив двох дівчат, – Юлію та Ірину – він попрощався з Юлею. Холостяк
відмітив, що дівчина ще не готова до стосунків, тому вона дуже замкнена.
Юлія Артюх
Учасниця шоу Холостяк 14 сезон – Юлія Артюх / instagram.com/holostyakstb
На Церемонії троянд Тарас Цимбалюк вирішив поспілкуватися з Надією. Чоловік відмітив, що до дівчини він відчуває лише дружні почуття.
Надія Авраменко
Учасниця шоу Холостяк 14 сезон – Надія Авраменко / instagram.com/holostyakstb
